Desastre ecológico en Tarifa: el incendio arrasa 283 hectáreas entre dos parques naturales

Las primeras estimaciones indican que la superficie afectada por el incendio de Tarifa es de 283 hectáreas de terrenos del Parque Natural de El Estrecho y de Los Alcornocales, amparados bajo diversas figuras de protección de alcance nacional e internacional. El espacio que se ha visto arrasado por las llamas es en su mayoría matorral y zonas de pedreras (86%), mientras que el resto corresponde a zona de pasto y de interfaz urbano-forestal. Así lo ha comunicado el Plan Infoca, cuyos efectivos continúan trabajando en el lugar para darlo por extinguido tras darlo por controlado a las 22:15 del jueves.

El área afectada forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC) Los Alcornocales, incluidas en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo reconocida por la UNESCO, y pertenece al Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) n. º 245 – Sierras del Bujeo, Ojén, del Niño y Blanquilla.

Después de cuatro días de intensa labor para sofocar el fuego, los bomberos trabajan todavía en tareas de remate y liquidación, enfriando puntos calientes para evitar reactivaciones. El incendio forestal se declaró en la tarde del martes, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar la fase de emergencia en situación operativa 1. Se originó por la combustión de una caravana en las inmediaciones del camping La Torre y se propagó rápidamente debido al fuerte viento de levante y a las altas temperaturas, obligando a evacuar a más de 1.500 personas y 5.000 vehículos en plena temporada turística. Las llamas amenazarono instalaciones turísticas, viviendas aisladas y zonas de alto valor ecológico.

Mientras los bomberos del Infoca trabajaban con hasta 16 medios aéreos, unas 1.500 personas de campings, hoteles y viviendas próximas al incendio fueron evacuadas, además de unos 5.000 vehículos que se encontraban en el litoral tarifeño. También se interrumpió la circulación en un tramo de la carretera N-340 que fue abierta unas horas después, aunque sólo para casos de fuerza mayor. La idea es que estuviera despejada para el tránsito de los vehículos de emergencias. Una vez estabilizado este pasado miércoles a las 18:00, la emergencia se desactivó, lo que permitió la vuelta de los desalojados.

Las asociaciones Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife destacaron que esta zona ya sufrió otro incendio forestal en 2024, afectando a terrenos cercanos. "La reiteración de estos eventos en tan corto periodo de tiempo evidencia la fragilidad del territorio y la necesidad urgente de reforzar la prevención y la gestión del riesgo en espacios naturales protegidos", alertaron.