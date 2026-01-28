El PSOE de Tarifa impulsa una moción para "un reparto más justo" de la cuota de atún

El PSOE de Tarifa defenderá en el próximo pleno municipal "una moción clave" para "garantizar un reparto más justo de la cuota de atún rojo y proteger a la flota artesanal del Estrecho". Los socialistas sostienen que se trata de "uno de los sectores que forman parte de la identidad, la historia y la prosperidad económica del municipio".

En un comunicado de prensa, el PSOE explica que "tras el reciente incremento del 17% de la cuota de atún rojo aprobado por ICCAT para la Unión Europea", el grupo municipal socialista considera "imprescindible que este aumento sirva para corregir desequilibrios históricos y adaptar la normativa al contexto real de la flota tarifeña".

“Esta moción responde a una demanda justa y reiterada del sector pesquero de Tarifa, que ha demostrado con su esfuerzo y buenas prácticas ser clave en la recuperación del atún rojo y merece ahora un reparto más justo y adaptado a su realidad”, señalan desde el grupo municipal socialista.

La moción plantea instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar un reparto equilibrado del incremento de cuota, prestando especial atención a las flotas más vulnerables. Además, los socialistas proponen "unificar las listas B y H en una sola para todos los barcos del Estrecho, de manera que el aumento de toneladas permita reconocer el histórico de capturas y garantizar que las embarcaciones hoy integradas en la lista H alcancen una cuota equivalente a su límite real de capturas".

Otro de los aspectos fundamentales recogidos en la iniciativa es "la creación de una cuota adicional destinada a compensar a las embarcaciones gravemente afectadas por la proliferación del alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae, una catástrofe ambiental que continúa generando importantes pérdidas económicas para el sector pesquero tarifeño".

Además, el PSOE de Tarifa insta a la Junta de Andalucía a reactivar las ayudas autonómicas dirigidas a paliar los daños provocados por esta alga invasora, unas medidas que consideran urgentes para garantizar la subsistencia de numerosas familias que dependen directamente de la pesca como medio de vida. Desde el PSOE local subrayan que este nuevo paso en defensa del sector pesquero no surge de manera aislada, sino que forma parte de un compromiso constante a lo largo de toda la historia democrática del municipio.