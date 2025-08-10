Los principales senderos de Tarifa, entre ellos la Ruta del Buda, cerrados por el incendio forestal de La Peña

Cartel que indica el cierre de los senderos en la zona de La Peña.

El Punto de Información del Estrecho ha recordado este domingo que los principales senderos y rutas que recorren la zona de La Peña y sus alrededores (en Tarifa) permanecen cerrados por seguridad como consecuencia del incendio forestal de esta semana. Entre estas rutas se encuentra la popularmente conocida como la Ruta del Buda.

La zona todavía no es segura, ya que hay tocones soltando humo, riesgo de que el fuego se reactive (como sucedió durante la madrugada de este domingo) y el terreno se encuentra inestable. Por ello, subir a practicar senderismo o por curiosidad implica un peligro físico para las personas, puesto que el suelo puede ceder, hay ramas y piedras sueltas, además de brasas ocultas y las posibles intoxicaciones por el humo.

El uso de los caminos y pistas actualmente implica riesgos para los equipos de emergencia, porque cualquier accidente obligaría a desviar recursos que deberían estar vigilando el incendio.

Además, el tránsito por los senderos contribuye a compactar el suelo, lo que dificulta la regeneración natural de la vegetación.