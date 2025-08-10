El Infoca apaga en 20 minutos una reactivación dentro del perímetro del incendio forestal de La Peña

Efectivos del Plan Infoca desplegados en Tarifa tuvieron que intervenir durante la madrugada de este domingo para apagar la reactivación de un foco del incendio forestal de La Peña que había sido declarado como extinguido apenas unas horas antes.

La reactivación se produjo poco después de la medianoche dentro del perímetro del incendio como consecuencia del calor acumulado en las capas del suelo y los restos vegetales junto con el viento de levante. Las llamas fueron sofocadas en 20 minutos, según han explicado a Europa Sur desde el dispositivo regional. Para ello, el Infoca mantenía en la zona un grupo de bomberos forestales y un camión autobomba.

Fuentes del Infoca han explicado que, dada la magnitud del incendio de La Peña (283 hectáreas), aunque el siniestro estuviera declarado como extinguido pueden producirse reactivaciones por la alta cantidad de material quemado y el calor acumulados en la zona. Por ello, un retén aún permanecía en la zona.