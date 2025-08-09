El Infoca da por extinguido el fuego de Tarifa cinco días después

El Infoca ha dado por extinguido este sábado a las 21:25 el incendio forestal declarado hace cinco días en el paraje de la Peña y que estima que ha afectado a 283 hectáreas en una zona de monte situada entre los parques naturales de El Estrehco y Los Alcornocales.

El fuego se declaró el pasado martes por la tarde en el camping Torre de la Peña, cerca de la playa de Valdevaqueros. Todo apunta a que se inició en una autocaravana, aunque aún se investigan las causas. El fuerte viento de levante alimentó las llamas, que se propagaron con gran rapidez, amenazando campings, hoteles, chiringuitos y viviendas cercanas. Esto forzó el desalojo urgente de unas 1.500 personas y la evacuación de unos 5.000 vehículos, además del corte temporal de la carretera N-340.

Se habilitaron puntos de acogida, como el pabellón municipal La Marina y un albergue de Inturjoven, con apoyo logístico y alimentación, incluida la colaboración de la Fundación del chef José Andrés.

Se activó la fase de emergencia operativa en nivel 1 y se movilizó un amplio operativo con 17 medios aéreos, numerosas autobombas y brigadas terrestres. Finalmente, hacia las 18:00 del miércoles, se logró estabilizar el incendio y se permitió el retorno de los evacuados.

Desde entonces, el dispositivo pasó a fase de preemergencia (situación 0). Las tareas se centraron en refrescar los puntos calientes restantes, con equipos reducidos aún sobre el terreno: un grupo de bomberos, un agente ambiental y un vehículo autobomba.

El siniestro afectó aproximadamente 283 hectáreas —principalmente matorral y pedreras (86 %)— en zonas de alto valor ecológico, como parques naturales y espacios protegidos por la ZEPA, ZEC y reserva de la biosfera.