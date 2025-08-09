El Infoca da por extinguido el fuego de Tarifa cinco días después
El fuego, que se declaró en una autocaravana en el paraje de la Peña el martes, ha quemado 283 hectáreas entre dos parques naturales
El Infoca ha dado por extinguido este sábado a las 21:25 el incendio forestal declarado hace cinco días en el paraje de la Peña y que estima que ha afectado a 283 hectáreas en una zona de monte situada entre los parques naturales de El Estrehco y Los Alcornocales.
El fuego se declaró el pasado martes por la tarde en el camping Torre de la Peña, cerca de la playa de Valdevaqueros. Todo apunta a que se inició en una autocaravana, aunque aún se investigan las causas. El fuerte viento de levante alimentó las llamas, que se propagaron con gran rapidez, amenazando campings, hoteles, chiringuitos y viviendas cercanas. Esto forzó el desalojo urgente de unas 1.500 personas y la evacuación de unos 5.000 vehículos, además del corte temporal de la carretera N-340.
Se habilitaron puntos de acogida, como el pabellón municipal La Marina y un albergue de Inturjoven, con apoyo logístico y alimentación, incluida la colaboración de la Fundación del chef José Andrés.
Se activó la fase de emergencia operativa en nivel 1 y se movilizó un amplio operativo con 17 medios aéreos, numerosas autobombas y brigadas terrestres. Finalmente, hacia las 18:00 del miércoles, se logró estabilizar el incendio y se permitió el retorno de los evacuados.
Desde entonces, el dispositivo pasó a fase de preemergencia (situación 0). Las tareas se centraron en refrescar los puntos calientes restantes, con equipos reducidos aún sobre el terreno: un grupo de bomberos, un agente ambiental y un vehículo autobomba.
El siniestro afectó aproximadamente 283 hectáreas —principalmente matorral y pedreras (86 %)— en zonas de alto valor ecológico, como parques naturales y espacios protegidos por la ZEPA, ZEC y reserva de la biosfera.
