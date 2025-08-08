El chef José Andrés colaboró con comida en el dispositivo del incendio de Tarifa

El reconocido chef asturiano José Andrés ha mostrado de nuevo su compromiso solidario colaborando en el dispositivo que durante los últimos días ha trabajado en la extinción del incendio forestal de Tarifa. A través de su organización World Central Kitchen (WCK), el cocinero hizo llegar agua fría, bocadillos y comida caliente a los equipos de Infoca y a otros efectivos que trabajaban sin descanso, especialmente para los turnos de noche.

En sus redes sociales, José Andrés destacó el “trabajo increíble” de los bomberos forestales y agradeció la ayuda de particulares y empresas locales como Pedro J., de la Venta El Olivo, y Eduardo Guirola y el chef Antonio, del Hotel Pozo del Duque, así como del personal de Cruz Roja Española, “al pie del cañón” durante toda la emergencia.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, agradeció públicamente el gesto del chef, subrayando que su generosidad llegó “a muchos afectados durante las complicadas horas de extinción del fuego”.

El incendio de Tarifa, declarado el pasado 4 de agosto y controlado en la noche del 7 al 8, movilizó a centenares de efectivos terrestres y medios aéreos para sofocar las llamas.