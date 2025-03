Nuevos Aires Tarifa y el PSOE descartan una moción de censura para apartar al PP de la Alcaldía

Tarifa/La crisis política en el seno del gobierno municipal entre el PP y Nuevos Aires Tarifa no se saldará, al menos de momento, con una moción de censura para apartar al PP de Alcaldía en la localidad. Nuevos Aires y el Partido Socialista han dado por descartada esta opción en el corto plazo.

La formación localista independiente, encabezada por el teniente de alcalde Jorge Benítez, e integrante del pacto de gobierno que sustenta a José Antonio Santos en el Consistorio local ha asegurado que "en ningún momento" ha estado sobre la mesa esta posibilidad. El PSOE, a través de su secretario local y ex alcalde, Francisco Ruiz, había expresado en un portal informativo local su rechazo a un pacto alternativo de gobierno con Nuevos Aires para tomar de nuevo las riendas del Ayuntamiento.

Un hipotético escenario que Nuevos Aires, según su secretario local, siquiera se había planteado más allá de la posiblidad de romper el acuerdo de gobierno, que sí se mantiene en pie. "Ruiz contribuye a generar confusión en la ciudadanía. Ha tergiversado la información publicada por Europa Sur y se ha sacado de contexto", según Benítez. De hecho, en la información publicada por este periódico el lunes Nuevos Aires únicamente expresaba su descontento con el funcionamiento del acuerdo de gobierno y la posibilidad de su ruptura, sin aventurar otros escenarios para conformar mayorías de gobierno alternativas.

"Si el PP se considera capaz de gobernar solo, desde NAT no pondremos trabas", ha ratificado Benítez en un comunicado, quien a la par ha criticado que el PSOE parezca más interesado "en mantener a un PP en solitario para luego intentar desacreditar su gestión". Para Nuevos Aires, si el pacto con el PP quiere mantenerse, debe producirse un giro en la gestión. "Lo que exigimos es un cambio en la gestión municipal, porque Tarifa no puede seguir paralizada. Los proyectos deben salir adelante. A día de hoy, observamos cómo un sector del funcionariado parece empeñado en que no se avance y desconocemos las razones de esta postura. Si no se produce un giro en la gestión, en dos años Tarifa seguirá sin viviendas, sin instalaciones de ocio o sin piscina. No nos mueven los sueldos, nos mueve el bienestar de Tarifa", ha manifestado la formación localista.

Malestar en el Consistorio

Unidos por su rechazo a la herencia municipal recibida del PSOE, PP y Nuevos Aires se propusieron tras las elecciones de 2023 sacar adelante muchos proyectos, especialmente en materia urbanística. En ese ámbito, había que atender las evidentes necesidades de vivienda de los vecinos de Tarifa sin olvidar la demanda turística, elevando unos peldaños el nivel de calidad existente. Dos años después, la sensación de los responsables de NAT es que el tiempo del mandato se agota sin que los planes diseñados vean a la luz, por muy prometedores que sean sobre el papel, y sin poder presentar a los tarifeños una foto distinta a la que dejaron los socialistas.

“El Ayuntamiento está muy mal”, resumía un miembro destacado de NAT, que pone el foco en la falta de personal municipal cualificado para poner en marcha los planes. Un ejemplo está en Urbanismo, área bajo la competencia de Benítez. Cuando los independientes llegaron hace dos años al gobierno municipal, los expedientes se acumulaban en pilas de papeles porque todo dependía prácticamente de un solo funcionario. Hoy se cuenta con una arquitecta y una abogada que trabajan casi a destajo para sacar adelante los proyectos, pero aun así es insuficiente.