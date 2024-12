"Tarifa necesita reordenar su frente litoral, una mayoría social nos lo pide"

Tarifa/Jorge Benítez Navarro (Tarifa, 1974) acaba de cumplir un año y medio como primer teniente de alcalde de Tarifa. Llegado al Consistorio tras impulsar y liderar el partido localista Nuevos Aires Tarifa (NAT), que pactó con el PP dando lugar a un cambio en la Alcaldía, el edil se encuentra al frente de varias de las concejalías con mayor repercusión en el día a día de los ciudadanos: Urbanismo, Vivienda, Seguridad Ciudadana o Medio Ambiente Urbano. Durante años, Benítez fue agente de la Policía Local en la ciudad.

Pregunta.¿Qué le llevó a entrar en política?

Respuesta.Había una buena parte de la sociedad tarifeña que no estaba de acuerdo con la manera en la que se estaban gestionando las cosas. Para solucionar los problemas, lo mejor es desde dentro. Creamos Nuevos Aires Tarifa con la intención de hacer una nueva política.

P.¿Qué busca aportar a Tarifa como concejal del gobierno?

R.Sobre todo, un cambio. Este partido nace en Tarifa con gente de Tarifa y también con quienes han hecho de este pueblo su casa. Todos coincidimos en tener una gran preocupación por la gestión y nos proponemos aportar, nunca mejor dicho, un aire nuevo.

P.Cuando surgió NAT, hubo voces que apuntaban a que miembros del partido tenían intereses inmobiliarios o en la hostelería, áreas muy sensibles en un municipio como este. ¿Es cierto?

R.Que yo sepa, todo ciudadano tiene una dedicación. Puede ser a temas inmobiliarios, a una pyme o comercio. Nosotros buscamos el bienestar, tener una ciudad limpia, bien atendida y con seguridad. Y los que tienen comercios también se preocupan y forman parte de la iniciativa. Muchas veces tendemos a demonizar, por ejemplo, a las inmobiliarias y promotoras y gracias a ellas la inmensa mayoría tenemos una casa.

P.¿Hasta dónde es sostenible el crecimiento urbanístico de Tarifa? ¿Hasta dónde puede llegar con los recursos y servicios que tiene?

R.Hay un desequilibrio importante. A veces existe temor a tomar decisiones encaminadas al desarrollo. Pero si ese desarrollo se produce sin afrontar la realidad, como ha sucedido en Tarifa durante los últimos años, todo se desordena y se generan problemas como el precio de la vivienda y el alquiler, que tienen buena parte de su origen en una falta de suelo en cantidad suficiente para mantener equilibrada la oferta y demanda. Por no afrontar la realidad se ha provocado el encarecimiento de la vivienda.

P.¿Prevé por tanto la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación?

R.Sí. Se tienen que hacer un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y un nuevo Plan de Ordenación Urbanística (POU), este último para regular el suelo ya urbanizado porque hay aprovechamientos de muchas parcelas urbanas no desarrollados. Es un trabajo muy laborioso que necesita de un equipo de trabajo muy amplio y no contamos con esos medios. Esperamos que pronto salga el proyecto a licitación.

P.Volviendo a una cuestión anterior, ¿cómo se gestiona un Ayuntamiento que tiene recursos asignados para una población de 18.000 habitantes pero que la triplica cada verano?

R.Es complejo, porque el grueso de los ingresos de la Patrica y la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) que llegan de la Junta y el Gobierno se ajustan a la población empadronada. Es una queja que pongo sobre la mesa, ya que en Tarifa invertimos cada año cerca de tres millones en las playas para dar servicio a los visitantes. El turismo es muy necesario, porque mueve la economía de la ciudad, pero también me parece muy injusto que tenga que ser el ciudadano de a pie quien se prive de tener unos mejores jardines, unas calles más limpias o más seguridad porque la financiación se ciñe a la población sobre el papel.

P.¿No se puede reclamar una financiación extra a través de figuras como el municipio turístico?

R.Las ayudas suelen ser materiales, por ejemplo más torres de vigilancia para las playas. No nos son útiles, porque requerirían de más personal y ya en Tarifa cada verano se contrata a un centenar de socorristas. Y otras subvenciones se basan en el 2% de los fondos que llegan de la Patrica, así que estamos en las mismas. La normativa y la financiación deben cambiar para atender situaciones como la nuestra, donde la población real y la censada no coinciden.



P.¿Aspira Tarifa a alcanzar los 20.000 habitantes censados? ¿Prevé el Ayuntamiento una campaña para fomentar el empadronamiento de buena parte de la población flotante que vive aquí todo el año?

R.Sí, nos gustaría, aunque todo va muy lento y tenemos muchos frentes abiertos. Es necesario acercar la población de la ciudad a la cifra real.

P.La vivienda asequible es una de las propuestas en las que basaron la campaña electoral. ¿Qué promociones hay en proyecto o en marcha, tanto de renta libre como protegida?

R.Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con el gran problema de la falta de suelo. Para sortear esa dificultad, la ley nos permite edificar en suelos para equipamientos siempre que se mantengan unos locales y usos sociales. Así, tenemos en marcha los proyectos de VPO para alquiler en el antiguo Matadero y el colegio de extramuros, con 97 viviendas y locales para cubrir esa exigencia de la normativa. Son suelos de los que podemos disponer de forma inmediata, ya que hay una necesidad urgente de viviendas asequibles en Tarifa. También tenemos una parcela muy desaprovechada en la casa de los maestros, donde hay 18 viviendas pero estimamos que se pueden sustituir por un edificio de más de 80. Eso desde el Ayuntamiento, pero también pedimos a los promotores que pongan a circular sus suelos de renta libre, ya que a través del 10% de aprovechamientos el Ayuntamiento también obtendrá nuevas parcelas para edificar más VPO.

P.¿Y los promotores privados?

R.Recientemente ha comenzado su tramitación el proyecto del Grupo Samarador, con 300 viviendas protegidas y 200 de renta libre en Albacerrado. Es un proyecto muy importante, con un 55% de VPO.

P.¿Cuántas VPO aspiran a levantar desde el Ayuntamiento en este mandato?

R.La idea es tener en este mandato terminado el proyecto de las 97 del Matadero y Extramuros. Y estamos haciendo un seguimiento al proyecto de 55 viviendas de la Diputación en Albacerrado, pendiente del proceso judicial sobre la titularidad de los suelos. Que otros proyectos como el citado de la casa de los maestros esté encauzado así como las iniciativas privadas de Samarador y Metrovacesa. Pero la burocracia es enorme.

P.¿Y las viviendas municipales, serían de alquiler? Si son de venta, existe la posibilidad de desclasificarlas y venderlas en el futuro y se volvería a generar el bucle...

R.Estamos abiertos a todas las opciones. Incluso a las cooperativas de vivienda. Tenemos una lista de demandantes enorme y variada, aunque la cultura apunta a la compra.

P.También ha sido noticia recientemente el convenio de la Iglesia de Santiago. ¿En qué consiste? A priori no parece muy atractivo que el Ayuntamiento se quede con una iglesia en ruinas, para restaurar, y que el Obispado obtenga 2.000 metros cuadrados a cambio.

R.A mí el convenio no me gusta. Es una herencia de la etapa anterior. Estamos en un momento en el que el colapso de la espadaña es inminente. En un ejercicio de responsabilidad, no cabe plantearse otras opciones en cuanto a la cesión del suelo y toda atender la seguridad de la espadaña. Intentamos no ratificar el convenio, pero los técnicos nos aconsejaron que era la opción más rápida para intervenir. Primero aseguraremos la espadaña y ya veremos cómo se puede intervenir sobre el resto.



P.¿Y qué prevé hacer el Obispado con los 2.000 metros de suelo urbanizable?

R.El convenio prevé un edificio para uso propio de la iglesia, pero no tenemos más detalles. Ahora mismo, la situación de la espadaña es fundamental. Si se cayera y provocara víctimas, ¿cómo explicamos que todo se debe a 2.000 metros cuadrados de suelos?

P.La gestión en Urbanismo estuvo marcada meses atrás por el convenio con Granparcela para la reforma del frente litoral que acabó retirándose. ¿Fallaron las formas a la hora de presentarlo a la ciudadanía? ¿Hubiera sido más razonable difundirlo en unas jornadas al público antes de publicarlo en la web municipal?

R.Ahora es fácil interpretarlo así. Pero el convenio preveía un proceso de participación que iba a llegar. La idea la compartimos desde que nos presentamos a las elecciones. Tarifa necesita reordenar su frente litoral, una mayoría social nos lo pide. En toda la costa somos el único municipio que no ha puesto en valor su paseo y su frente litoral urbano. Entiendo que haya quien no lo quiera, es respetable.

P.Las críticas arreciaron por parte de la plataforma 'Tarifa no se vende', sobre todo por el proyecto para cambiar de ubicación los centros educativos.

R.La intención es trasladar los centros escolares, pero no se había llegado al momento de analizar si esa idea se podía ejecutar al 100%, al 50% o si no se podía mover ningún colegio. Pero es que no nos dejaron llegar siquiera a ese primer paso de plantear el debate. Lo que está claro es que una transformación como esa requiere de la colaboración público-privada. Si no, un Ayuntamiento como el de Tarifa no tiene músculo suficiente para una transformación de ese calado.

P.¿Y sí lo tiene una empresa con un capital social de 3.000 euros?

R.Como Administración no se puede discriminar. Todo lo que se plantee dentro de la legalidad debe tramitarse, pero con garantías de que no afecte al interés general. Así, tocaba garantizar que no afectara al Ayuntamiento. La propuesta planteaba, desde el minuto uno, hacer primero los equipamientos públicos y luego abordar las construcciones privadas.

P.¿En qué estado se encuentra el proyecto? ¿Lo retomará la misma empresa?

R.En la reforma del frente litoral prácticamente hay un único compañero de viaje, que es Granparcela como segundo propietario mayoritario, después del Ayuntamiento, al ser los dueños de los suelos de la almadraba y la fábrica de conservas. Hay que ir con mucha cautela y siempre asegurando el bien común, pero quienes son los propietarios e impulsores no podemos cambiarlo. En algún momento se tendrá que retomar. Existe la prioridad por el cambio de ubicación de la fábrica conservera, para que no se pierda esa actividad que es seña de identidad de Tarifa.



P.En el día a día del Ayuntamiento, ¿qué necesidades tienen en Urbanismo?

R.El Ayuntamiento estuvo durante casi un año y medio sin arquitectos municipales. Eso provocó un colapso importante. Al entrar en el gobierno teníamos más de 2.000 expedientes pendientes. Desde nuestra llegada se han incorporado dos arquitectos municipales nuevos, se ha reforzado la plantilla con una funcionaria interina arquitecta, más otra funcionaria interina jurídica para intentar sacar todo adelante. Con la Lista (Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía) entra en escena la figura de las empresas colaboradoras urbanísticas y queremos poner esa iniciativa en marcha para ventilar más documentación. Tarifa no deja de ser un Ayuntamiento de menos 20.000 habitantes, cuenta con unos recursos muy limitados en los que puede entrar un proyecto urbanístico como el de Valdevaqueros, o el de 500 viviendas de Samarador a los que hay que dar curso. Pero también muchos proyectos de menor tamaño, pero igualmente importantes, para reformas de viviendas, locales...

P.Tras un año y medio de mandato, ¿qué balance hace de la experiencia del cogobierno con el PP?

R.Positivo porque seguimos trabajando e intentando poner un poquito de orden, de organización. El Ayuntamiento ha estado muy desorganizado y desestructurado. Por ejemplo, hay una gran falta de personal en la oficina técnica que queremos reestructurar. Tampoco se pueden crear plazas cayendo en una sobredimensión de la plantilla. Lo mismo pasa con la Policía Local, con 70 agentes, aunque en verano hay mayores necesidades. Toca buscar equilibrios. En cuanto al pacto con el PP, a la vista está que seguimos trabajando y funciona bien. Buscamos a veces ceder en nuestras parcelas porque el único interés es que el Ayuntamiento funcione.

P.Usted reclama al Ayuntamiento una compensación de 75.000 euros por daños morales cuando era agente de la Policía Local. Un episodio que se remonta a un roce con el que fuera alcalde, Juan Andrés Gil, y cuando el actual alcalde, José Antonio Santos, era concejal. ¿Mantiene abierto el procedimiento? ¿Le ha generado esta decisión algún tipo de fricción con el PP?

R.Ninguna. Tenga en cuenta que aquello ocurrió hace nueve años y la demanda se presentó hace más de tres. Hace tres años y pico yo no sabía que iba a acabar aquí. El daño se hizo y no hay razón para renunciar a un derecho por entrar en política. Porque por la situación no solo la sufrí yo, también mi entorno. Entonces, por entrar en política nadie se tiene que ver perjudicado.

P.Entiendo entonces que sigue adelante.

R.Durante nueve años he gastado en abogados para procesos administrativos, sociales y penales. Que no me digan que tengo que renunciar a ello. El anterior alcalde, Francisco Ruiz, ha reclamado que se le paguen abogados por asistir a juicios alegando que fue en el ejercicio de sus funciones. ¿Y a mí cuándo me pasó? ¿Jugando al fútbol? Tuve que dejar la Policía Local, un trabajo que me apasionaba. He sufrido bastante por eso.

P.Cambiando de tercio, ¿cuáles son sus objetivos para los próximos meses?

R.Seguir trabajando en la reorganización del Ayuntamiento. Es algo muy difícil y que provoca que haya plazos de subvenciones que se cumplan o casi se cumplan sin saber quién tiene el cometido de tramitarlas, por ejemplo.

P.¿Plantea entonces una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)?

R.Claro, habría que sentarse y organizar una RPT o hacer un estudio y ver las necesidades de cada área en función de la demanda de los ciudadanos y los servicios que se ofrecen. Pero no podemos olvidar que el Ayuntamiento está acogido a un Plan de Ajuste y al Fondo de Ordenación, y eso implica limitaciones.

P.Nadie dijo que fuera fácil, ¿no?

R.En absoluto. Llevo trabajando muchos años en la administración y nada es sencillo, pero tampoco ayuda la situación que nos encontramos. Ganas no me faltan.