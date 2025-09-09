Nuevos Aires Tarifa denuncia la "discriminación histórica" de la ciudad y plantea un estatus especial

El partido localista Nuevos Aires Tarifa (NAT) ha elevado el tono de sus críticas hacia las administraciones públicas al denunciar lo que considera una "discriminación histórica y sistemática" hacia el municipio tarifeño. En un comunicado contundente, NAT acusa tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía de tratar a Tarifa como "tierra de nadie", utilizándola únicamente para "presumir de cifras turísticas" mientras la excluyen de los proyectos fundamentales de infraestructuras.

Excluida del autobús rápido del Campo de Gibraltar

La gota que ha colmado el vaso ha sido la exclusión de Tarifa del proyecto de autobús rápido para el Campo de Gibraltar, una decisión que ha sorprendido especialmente a NAT al producirse bajo un Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. "Que esto ocurra con un Gobierno del PP nos sorprende, pero conviene recordar que el PSOE tampoco fue mejor: fueron ellos quienes nos dejaron fuera de la autovía", han declarado desde la formación localista.

Para NAT, esta exclusión perpetúa una situación insostenible que condena "uno de los tramos más transitados del sur de España a seguir con carreteras tercermundistas", en referencia al deteriorado estado de las comunicaciones por carretera que conectan Tarifa con el resto del Campo de Gibraltar.

Datos que evidencian la importancia estratégica de Tarifa

El partido localista ha aportado cifras que califican como "demoledoras" para respaldar sus reivindicaciones. Según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad, el tramo entre Vejer y Algeciras que atraviesa Tarifa registra un tráfico de entre 3,5 y 4 millones de vehículos anuales, una cifra que evidencia la importancia estratégica del municipio como nudo de comunicaciones.

El flujo turístico tampoco es desdeñable: en 2023, más de 700.000 visitantes llegaron a Tarifa, convirtiendo al municipio en uno de los destinos más demandados de la provincia gaditana. Esta cifra se multiplica exponencialmente durante los meses estivales, especialmente en agosto con la Operación Paso del Estrecho, cuando la situación del tráfico "se vuelve insostenible".

Un municipio que quintuplica su población en verano

Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia de NAT es el impacto demográfico que sufre Tarifa durante la temporada alta. Con menos de 20.000 habitantes censados, el municipio llega a quintuplicar su población en los meses de verano, lo que obliga al Ayuntamiento a "destinar medios extraordinarios en seguridad, limpieza, sanidad y servicios básicos que no nos corresponden".

Esta sobrecarga de servicios, según NAT, no se ve compensada con las inversiones necesarias por parte de las administraciones superiores, creando un desequilibrio que consideran injusto: "Se nos exprime en impuestos y se nos niega la inversión que merecemos", han denunciado.

La amenaza del estatus especial

Ante esta situación, Nuevos Aires Tarifa ha lanzado un ultimátum a las administraciones: "O se reconoce de una vez la singularidad de Tarifa en materia económica, social y territorial, o nos veremos legitimados a plantear con seriedad la vía de exigir un estatus especial". El partido localista ha puesto como referente el caso de La Línea de la Concepción, que en su momento solicitó convertirse en ciudad autónoma.

"Tarifa no puede seguir siendo la gran olvidada", han concluido desde NAT con un mensaje rotundo: "Ha llegado la hora de decir ¡basta!". Con esta declaración, el partido localista marca una nueva línea roja en sus relaciones con las administraciones autonómica y estatal, amenazando con emprender acciones más contundentes si no se atienden sus reivindicaciones históricas.

La propuesta de un estatus especial para Tarifa abre un nuevo frente político en el Campo de Gibraltar, donde las demandas de singularidad territorial han cobrado fuerza en los últimos años ante la percepción de abandono por parte de las instituciones.