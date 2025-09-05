La Junta recibe ocho ofertas para analizar las opciones del Bus Rapid Transit eléctrico para el Campo de Gibraltar

La Junta de Andalucía ha recibido ocho ofertas de 16 empresas interesadas en la redacción del estudio informativo y el anteproyecto de un Bus Rapid Transit (BRT) para el Campo de Gibraltar. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha destinado 749.982 euros para afrontar los primeros pasos para la implantación de un bus eléctrico que promueva la movilidad sostenible en el arco de la Bahía de Algeciras.

Este contrato tendrá como punto de partida los estudios recogidos en el plan metropolitano. A partir de ahí, se realizará un análisis y diagnóstico de la situación actual de las infraestructuras, los servicios y la demanda de transporte del corredor. A continuación, se hará un estudio de alternativas de trazado y características técnicas. El recorrido parte de Algeciras con destino a La Línea de la Concepción, conectando las zonas comerciales e industriales de Los Barrios y San Roque y dando cobertura también al paso fronterizo con Gibraltar.

En este trabajo se incluirá también un estudio energético, que valorará varias opciones de sistemas eléctricos basados en baterías, en catenaria (trolebús), hidrógeno o bio-combustibles. Estas alternativas deberán tener en cuenta las condiciones reales y futuras de explotación y la posibilidad física de situarlas en el territorio.

Asimismo, se identificará la procedencia de dichas fuentes de energía, así como su impacto en el clima. Igualmente, se analizará el hidrógeno verde dada la futura implementación de proyectos de este tipo en la comarca. Por último, la Consejería de Fomento explorará diferentes opciones para la implicación de la colaboración público-privada en la implementación y operación del proyecto.

Una vez redactado el estudio informativo se desarrollará con más detalle el anteproyecto de la solución escogida. El trazado será sometido a los trámites de información pública y audiencia y contará con los correspondientes informes preceptivos necesarios, siendo fruto del consenso con la ciudadanía y los principales organismos afectados.

De forma simultánea al estudio informativo, se ha firmado un acuerdo con el Centro de Asesoramiento InvestEU del Banco Europeo de Inversiones para que este organismo preste su apoyo consultivo para este proyecto, permitiendo mejorar la capacidad para financiar e invertir en este tipo de operaciones.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha valorado este nuevo paso para impulsar “un transporte rápido y limpio, que responda a las demandas históricas de movilidad del Campo de Gibraltar”. “Los municipios del arco de la Bahía de Algeciras necesitan una mayor conectividad y el BRT puede responder a estas necesidades”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha recordado que este proyecto figuraba dentro del Plan de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar, que se aprobó a finales de 2023 y que prevé medidas para un aumento 60% del transporte público y una disminución del 15% de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.