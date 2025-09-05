Un helicóptero se estrella en el pantano de Guadarranque, en Castellar, y sus dos ocupantes salen ilesos

Un helicóptero se ha precipitado este viernes a las aguas del pantano de Guadarranque, en Castellar de la Frontera, cuando se encontraba realizando unos trabajos de mantenimiento. Los dos ocupantes del aparato han salido ilesos y "por su propio pie" , según ha confirmado la delegada del Gobierno Central en Cádiz, Blanca Flores.

El accidente se ha producido mientras la aeronave hacía un vuelo de mantenimiento en Castellar de la Frontera. Pasadas las 10:30 de la mañana, el Servicio de Emergencias del 112 recibió las primeras llegadas de testigos que habían visto caer el helicóptero en una zona del pantano de Guadarranque del término municipal de Castellar. Se activaron el 061, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y la Policía Autonómica, además del Centro de Coordinación de Rescate.

Afortunadamente, los dos ocupantes del helicóptero accidentado (piloto y copiloto) salieron por sus propios medios del embalse y no precisaron ser evacuados. De hecho, ellos mismos se pusieron en contacto con el 112 para comunicar que se encontraban en tierra y a salvo. La aeronave, perteneciente a la empresa RTS, tiene su base en la finca La Almoraima.

"Un helicóptero se ha precipitado al pantano de Guadarranque mientras llevaban a cabo una extracción de agua, normalmente se hacen vuelos de mantenimiento y en uno de ellos el helicóptero se ha precipitado, pero los dos ocupantes del mismo han salido ilesos por su propio pie y se encuentran bien", ha informado Blanca Flores, delegada del Gobierno Central en Cádiz.

"Estamos a la espera de que la empresa contratada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acuda a retirar el helicóptero del pantano", ha explicado.