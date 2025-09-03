El sindicato de la Policía Portuaria denuncia que el cuerpo cuenta con solo tres agentes en Tarifa en la OPE

El sindicato Coordinadora de Autoridades Portuarias defiende la actuación de la Policía Portuaria en el despliegue realizado en el puerto de Tarifa durante la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025 ante las críticas realizadas por la Federación de Asociaciones de Empresarios la localidad. El sindicato expresa su "absoluto rechazo" a unas afirmaciones que "de manera injusta ponen en entredicho" el trabajo de los agentes, solo tres -según su versión- pese al notable aumento del flujo de vehículos y personas.

Coordinadora considera que las críticas vertidas por los empresarios tarifeños deberían dirigirse a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), "responsable de la reducción de medios y de una planificación insuficiente, y no a quienes, con esfuerzo y compromiso, han garantizado la seguridad y el orden en un periodo de máxima presión operativa”.

La Coordinadora de los trabajadores pone el énfasis en la profesionalidad y entrega del cuerpo de seguridad, "pese a estar mal retribuido y a sufrir una gestión deficiente" y con "sobrecarga de trabajo evidente durante toda la operación". El sindicato pone como ejemplo el escaso número de agentes en el puerto de Tarifa, que no ha recibido ningún refuerzo y ha mantenido el mismo número desde el invierno pasado.

Restricciones

El líder del sindicato, Miguel Ángel Hormigos, explica a Europa Sur que los problemas han sido generalizados, tanto en los muelles de Algeciras como de Tarifa, y enumera los escollos que han encontrado en la actuación de la Policía Porturaria, como la restricción de entrada al puerto de vehículos hasta solo dos horas antes de salida. Esto "ha hecho que muchos vehículos estén dando vueltas", a lo que se añade la presencia de nuevas agencias de viajes que tratan de captar clientela en las inmediaciones, lo que produce una parálisis en el tráfico.

Además, Hormigos señala que el corte de varias calzadas y la poca señalización hacia el puerto ha entorpecido aún más la OPE. "El Ayuntamiento dice que la señalización es cuestión de la APBA y viceversa", detalla. "En Tarifa se ha notado esta gestión deficiente más porque no tiene la misma capacidad de absorción de tráfico que Algeciras, que dispone de muchos más espacios", indica.

"Los profesionales de la Policía Portuaria desarrollan un trabajo esencial para el buen funcionamiento de los puertos y para el éxito de la Operación Paso del Estrecho. Desacreditar su profesionalidad supone un acto de injusticia hacia quienes cada día cumplen con su deber en condiciones complejas y, en muchos casos, sin los recursos adecuados”, indica.

El sindicato remitirá una carta tanto al presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, como a la presidenta del comité de empresa del mismo organismo exponiéndole los hechos y solicitará una rectificación a la Federación de Empresarios, ya que “no podemos permitir que se manche la profesionalidad de los trabajadores por causas ajenas”.