Los empresarios de Tarifa exigen trasladar la OPE a Algeciras para evitar el “caos” en plena temporada turística

La Federación de Asociaciones de Empresarios de Tarifa ha mostrado su rechazo frontal a que la Operación Paso del Estrecho (OPE) atraviese el municipio. El colectivo advierte de que el dispositivo, lejos de estar controlado, desborda a la localidad y transforma la vida diaria de vecinos y turistas "en un auténtico laberinto de atascos y problemas de movilidad".

Según denuncian, cada verano se repite el mismo escenario: largas colas de coches bloquean el centro urbano, la Alameda se colapsa y las dobles filas frente al puerto dificultan cualquier tránsito normal. Todo ello, advierten, "termina dañando la imagen turística del municipio" en el momento más importante de la temporada, con perjuicios directos para comercios, restaurantes y alojamientos.

La Federación señala además la falta de apoyo de la Policía Portuaria, lo que deja a la Policía Local desbordada, así como el déficit de aparcamientos en el entorno del puerto, que obliga a residentes y visitantes a competir por un espacio que nunca alcanza. “Estamos ante un caos que se multiplica año tras año y que Tarifa no puede seguir soportando en pleno verano”, remarcan los empresarios.

El comunicado recuerda que hasta 2012 se solicitaba con insistencia la suspensión de la OPE en temporada alta, precisamente para evitar estas consecuencias. Sin embargo, en los últimos años la falta de oposición ha consolidado un problema estructural cada vez más difícil de gestionar.

Otro de los puntos que genera especial preocupación es el incremento de la siniestralidad en la carretera Algeciras-Tarifa (la N-340), ya saturada por el tráfico habitual y que se convierte en un punto negro cuando se suma el volumen extraordinario de la OPE.

Ante esta situación, los empresarios exigen a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) que "asuma su responsabilidad" y traslade todo el dispositivo al puerto de Algeciras, que sí cuenta con la infraestructura y capacidad necesarias.

El comunicado concluye con una declaración firme: “En defensa de los intereses de Tarifa, reiteramos nuestra postura enérgica: la OPE no puede seguir celebrándose en plena temporada turística, sin infraestructura adecuada, en nuestro municipio.”