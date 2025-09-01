La ocupación hotelera en Algeciras y Tarifa, por encima del 90% en agosto

El sector turístico de Algeciras y Tarifa mantuvo durante el pasado mes de agosto una ocupación hotelera media por encima del 90%, según los datos difundidos este lunes por Horeca, la patronal provincial del sector. A su vez, La Línea de la Concepción alcanzó una ocupación hotelera de casi el 75% en el considerado como el mes estrella del verano.

Los datos de Horeca sitúan a Algeciras como la localidad con la mayor ocupación en la comarca, con un 92,1%; seguida por Tarifa, con otro 91,7% de ocupación media. No obstante, Horeca elabora la estadística a través de una encuesta entre sus asociados, ya que no todos los establecimientos forman parte de la sectorial (en Algeciras, solo cuatro hoteles están en Horeca). Tampoco hay registros de San Roque, que tiene en Sotogrande un polo turístico de primer nivel.

En su conjunto, los hoteles de la provincia de Cádiz mejoraron en medio punto porcentual los datos de ocupación respecto a los agosto de 2024, al obtener en este 2025 un 92,15% de media conjunta. Zahara de los Atunes se coronó superando la media provincial, con un 96,8%, hasta ocho puntos más que el año pasado. Los datos de Algeciras y Tarifa son igualmente mejores a los de 2024.

Para el mes de septiembre la media provincial estimada es del 82%, donde serán Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera los municipios con mejores registros, al estar ambas por encima del 90%. Para este mes, en Algeciras se espera una ocupación del 65,2%; otro 63% en La Línea y Tarifa como destino más solicitado con un 68,7% de ocupación hotelera estimada para el conjunto del mes.

La concejal de Turismo de Algeciras, Susana Pérez Custodio, ha mostrado su satisfacción por los datos, si bien ha matizado que solo cuatro establecimientos entran en la estadística de Horeca. "Si se suman los datos registrados en el resto de establecimientos, la ciudad ha alcanzado nuevamente el 95 por ciento de plazas hoteleras ocupadas en el mes que acaba de concluir", según el Consistorio.

Pérez Custodio ha señalado que estos resultados reflejan “el atractivo creciente de nuestra ciudad, que se consolida como un destino turístico y cultural de primer nivel, gracias a una programación variada y a la hospitalidad de nuestros establecimientos hoteleros y hosteleros”. La Operación Paso del Estrecho (OPE), aunque no ha sido citada por el Ayuntamiento como factor, es otro de los elementos que contribuye a la contratación de habitaciones en hoteles.

El presidente de Horeca, Antonio de María, ya vaticinaba la semana pasada que el verano en la provincia era "bueno" y que se esperaba esta mejoría en la ocupación respecto al año anterior, resistiendo a cuestiones como las altas temperaturas o los incendios registrados en la primera quincena de agosto en Tarifa.

Más turistas internacionales en julio

Andalucía recibió un total de 1.540.778 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 5,53% respecto al mismo mes del año anterior. El gasto ascendió a 2.183,27 millones de euros, un +7,7%, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mayor volumen de gasto registrado en un mes de julio en la región desde que existen registros.

De este modo, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha confirmado la previsión de que el verano se cierre en septiembre con la previsión de superar los 9.000 millones de euros de ingresos por la llegada de turistas, la cual se prevé cumpla también con el crecimiento de un dos por ciento calculado a priori.

En julio, de media, cada turista gastó 191 euros diarios, un +12,32% respecto al mismo mes del año anterior, y permaneció 7,42 días en Andalucía. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.417 euros, un +2,07% más que en julio del ejercicio previo.

En los siete primeros meses del año, 8.330.276 turistas han visitado Andalucía (+7,89%) y han dejado un gasto de 11.328,12 millones de euros (+10,2%).

A su vez, España volvió a batir récords de llegada de turistas, con 55,5 millones de entradas hasta julio (+4,1%), que generaron un gasto de 76.074 millones de euros, también en máximos históricos, lo que supone un aumento del +7,2%, según el INE.