Tarifa recupera el pulso y mantiene las reservas en hoteles y campings para el fin de semana pese al incendio de La Peña

El sector turístico de Tarifa recobra el pulso tras las horas críticas del martes y miércoles como consecuencia del incendio forestal declarado en la zona de La Peña. El siniestro permanece este jueves estabilizado y con un amplio despliegue del Plan Infoca trabajando para dar paso al estatus siguiente, el de controlado.

Mientras tanto, la actividad ha vuelto a los hoteles y campings de la N-340 que tuvieron que ser desalojados a toda prisa en la tarde del martes. Y pese a que el horizonte aún se atisba enturbiado por el humo y con olor a tierra quemada, las reservas hoteleras para el segundo fin de semana de agosto se mantienen.

En hoteles como La Torre o Punta Sur, que tuvieron que ser evacuados, no han tenido cancelaciones de cara al fin de semana, según han confirmado a la agencia Europa Press, aunque sí que han reconocido que han sido días "complicados" en el trato al cliente, ya que algunos no entendían la situación a pesar de ser un suceso del que no tenían responsabilidad.

Lo que sí han resaltado estos establecimientos hoteleros es que en estos dos días han estado recibiendo llamadas de clientes que tenían sus reservas hechas y querían conocer la situación y saber si podían viajar para hospedarse sin inconvenientes, unas dudas que han considerando normales y que han solventado.

Ante el fin de semana, en los hoteles de la localidad esperan ya la llegada de turistas y con ello dejar atrás los momentos de incertidumbre que han vivido y que de haber ido a mayores "podrían haber estropeado la temporada de verano", han manifestado.

Desde el camping Torre de la Peña también han señalado que están funcionando con normalidad. A pesar de que este lugar fue el foco del incendio, no ha registrado daños que impidan la acogida de campistas.

El presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, ha detallado que no ha recibido en su entidad notificaciones de cancelaciones en los hoteles tarifeños, un municipio que estaba "lleno" cuando se produjo el fuego. Sí ha explicado que entre los empresarios ha habido "mucha frustración" por producirse el siniestro "en plena temporada, con todo lleno y con la clientela disfrutando" además del daño ambiental. Tarifa se encuentra al 90% de ocupación en la primera quincena de agosto, lo que técnicamente equivale a la ocupación total durante los fines de semana.

La Cámara de Comercio recaba información de los daños

El presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, ha celebrado la profesionalidad y rapidez de los servicios de extinción del Plan Infoca, así como la eficaz respuesta del sector empresarial y turístico junto a la solidaridad de los ciudadanos. Esta colaboración ha permitido que las más de 1.500 personas evacuadas de campings y hoteles el martes regresaran a sus alojamientos. “Su unidad ha sido clave para gestionar esta situación y responder con eficacia, evitando daños personales”, ha declarado Fenoy.

Fenoy ha trasladado un mensaje de confianza a los visitantes del municipio y ha enfatizado la resiliencia de Tarifa como destino turístico: “Tarifa, como destino turístico de primer nivel, está resolviendo los problemas derivados del incendio y la práctica totalidad de sus infraestructuras turísticas siguen operativas. La continuidad de la actividad, la seguridad de los visitantes y la belleza natural del entorno, están garantizados y siguen siendo los grandes valores de esta localidad”, ha subrayado.

Sobre la afectación de viviendas y los daños en varios establecimientos, el presidente ha lamentado lo ocurrido. “Tras el incidente, desde esta Cámara de Comercio estamos tratando de recabar los daños sufridos y ofrecer nuestra máxima colaboración al sector turístico”, ha declarado. En conjunto, la respuesta coordinada de todas las partes ha demostrado la solidez del tejido social y económico de Tarifa. La localidad no solo se recupera de la emergencia, sino que refuerza su compromiso con la excelencia turística, demostrando que su capacidad de respuesta y su atractivo como destino siguen intactos”, ha terminado.