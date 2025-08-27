El mar de fondo lleva el agua hasta los chiringuitos de Tarifa

El fuerte oleaje y mar de fondo que azotará hasta este jueves a todo el litoral altántico de Cádiz se ha dejado notar este miércoles por la tarde en el litoral de Tarifa, donde el agua ha llegado a cubrir toda la arena hasta la altura de los chiringuitos. No ha sido una forma tan virulenta como este martes en Los Caños de Meca, donde el mar se llevó por delante una pasarela y arrasó un chiringuito, pero coincidiendo con la pleamar y un alto coeficiente de marea, en torno a las 18:30 el mar ha llegado casi al paseo marítimo en la playa de Los Lances.

El Ayuntamiento de Tarifa recordó en sus redes sociales que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso especial por fuerte oleaje y mareas intensas hasta este jueves y recomendaba máxima precaución en el baño ante la intensidad de las corrientes. El servicio de vigilancia y socorrismo izó las banderas amarillas en Playa Chica, Lances Sur, Lances Norte y Valdevaqueros, mientras que en Bolonia y Atlanterra ondeaba bandera roja. En estas dos últimas zonas el mar de fondo no se hizo notar tanto y la marea no llegó a subir como en Los Lances, pero los socorristas estuvieron atentos a las corrientes y resacas si alguien se atrevía a bañarse.

El agua del mar, a la altura de las tumbonas del chiringuito Carbones 13. / Andrés Carrasco

El fuerte oleaje y mar de fondo mantiene en alerta a zonas como El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, El Palmar, Barbate y Zahara de los Atunes. El origen de este temporal marítimo está marcado por el paso de la tormenta tropical Fernand y del ciclón postropical Erin en el Atlántico Norte. Ambos sistemas han generado un fuerte oleaje que, tras recorrer gran parte del océano, alcanzó las playas de la península ibérica. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera ya había advertido del empeoramiento de las condiciones marítimas, con olas de hasta cuatro metros cerca de las Azores, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología alertaba de que la influencia de Erin también podía favorecer la formación de una DANA.

Las consecuencias no han tardado en sentirse. Los socorristas tuvieron que rescatar a más de 15 personas en playas de Cádiz y El Puerto durante la jornada del martes. En la capital, se izó la bandera roja tras varios rescates en Santa María del Mar, el Chato y Delfines, y la Policía Local desalojó el agua por el empeoramiento del mar. En El Puerto, se contabilizaron seis intervenciones similares en la playa de Las Redes.

La bandera roja ondea en la playa de Bolonia. / Andrés Carrasco

En Barbate, la fuerza de las olas causó daños en un chiringuito y en una pasarela de Los Caños de Meca, lo que obligó al Ayuntamiento a cerrar por completo el baño en su litoral. El alcalde, Miguel Molina, recorrió las playas acompañado por ediles de Seguridad y Playas para evaluar los desperfectos y pidió prudencia a vecinos y visitantes: “Es fundamental respetar las indicaciones para evitar cualquier riesgo innecesario”.

Los expertos en meteorología de Andalmet explican que el mar de fondo impacta de lleno en Cádiz y deja al margen a Huelva, protegida por la costa portuguesa. Según sus previsiones, las olas seguirán con fuerza este miércoles y parte del jueves, con alturas que alcanzan hasta los cinco metros en zonas del Atlántico.

A ello se suma un coeficiente de mareas elevado en Tarifa: este miércoles alcanza valores de hasta 72, lo que multiplica la intensidad de las corrientes. Para este jueves, los registros descenderán a 61, lo que permitirá que la situación marítima tienda a normalizarse por la tarde.

Mientras tanto, muchos municipios costeros han procedido a asegurar equipamientos de playa ante el riesgo de daños, a la espera de que el temporal amaine. Hasta entonces, las banderas rojas seguirán marcando una consigna clara: no bañarse.