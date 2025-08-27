¿Qué es el mar de fondo?: El fenómeno costero que azota a Tarifa y el litoral atlántico de Cádiz

El litoral gaditano ha vivido en los últimos días el impacto de un fenómeno natural que, aunque habitual en los océanos, puede convertirse en un serio riesgo para bañistas y embarcaciones: el mar de fondo. Se trata de un oleaje largo, regular y continuo que se origina a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia, en zonas remotas de aguas profundas. No depende de los vientos locales, sino que viaja libremente a través del océano hasta alcanzar la costa.

En el caso de la costa de Cádiz, la situación ha estado marcada por el paso de la tormenta tropical Fernand y del ciclón postropical Erin en el Atlántico Norte. Ambos sistemas han generado un fuerte oleaje que, tras recorrer gran parte del océano, alcanzó las playas de la Península Ibérica. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera ya había advertido del empeoramiento de las condiciones marítimas, con olas de hasta cuatro metros cerca de las Azores, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología alertaba de que la influencia de Erin también podía favorecer la formación de una DANA.

El mar a la altura del chiringuito Carbones 13. / Irene Maza

El mar de fondo no es solo sinónimo de riesgo. Su dinámica tiene un papel esencial en los ecosistemas marinos: al desplazarse en todas direcciones, remueve, mezcla y recicla las aguas, generando un proceso natural de intercambio de energía. De ahí que, pese a su peligrosidad en la costa, sea considerado beneficioso en términos ambientales.

Este fenómeno puede producirse a lo largo de todo el año, aunque es más común entre mayo y noviembre. En el Campo de Gibraltar y en el resto del litoral gaditano, su llegada se tradujo en intensas corrientes, marea alta y fuertes vientos que obligaron a extremar precauciones. Desde Rota hasta Tarifa, pasando por El Puerto, Cádiz, Chiclana o Conil, ondearon banderas rojas, y en playas como Los Caños de Meca se registraron daños en el entorno.

Desde los equipos de emergencias advierten que esta situación se va a mantener hasta el anochecer del jueves 28 de agosto y recuerdan que se deben extremar las precauciones en el baño y actividades náutico-recreativas, así como respetar siempre la bandera que ondee en cada playa.