El fuerte oleaje destroza un chiringuito en Los Caños de Meca sin causar heridos

El intenso oleaje registrado este lunes ha provocado la destrucción de un chiringuito en la playa de Los Caños de Meca, en el municipio de Barbate, sin que se registraran heridos, ya que en el momento del incidente el local estaba vacío.

Según han informado fuentes de la Policía Local, las olas ocasionaron el desprendimiento de la pasarela del chiringuito. Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía indicó que alrededor de las 18:30 recibieron varias llamadas alertando de que “la marea estaba rompiendo un chiringuito”, tras lo cual se notificó a la Policía Local para que tomara medidas.

Este hecho se suma a otros incidentes ocasionados por el temporal en la provincia gaditana. Sobre las 18:40, en la playa de La Victoria, en Cádiz capital, dos contenedores fueron arrastrados por la fuerza del mar, quedando uno atrapado entre las rocas. La Policía Local movilizó a los agentes de playa para asegurar la zona y controlar la situación.

Estas fuertes marteas vienen provocadas por la mar de fondo que ha originado en el océano la depresión tropical Erin, situada en el Atlántico, que mantiene en alerta a varias zonas costeras, donde se aconseja precaución a los ciudadanos y evitar acercarse a la orilla durante las horas de mayor intensidad del oleaje.

Otras incidencias

En El Puerto de Santa María se han producido hasta seis rescates, arrancando con bandera roja en la playa de Las Redes. Dicho fenómeno se mantiene y, por el momento, Protección Civil El Puerto ha extendido la bandera roja a todas las playas del municipio, donde está prohibido el baño.

En la Barrosa, en Chiclana, y en Camposoto, en Conil, también han optado por la bandera roja y la prohibición del baño.

Una situación que también se repite en Rota, donde ondea la bandera roja en sus arenales, salvo en las playas del Chorrillo y Galeones. En Sanlúcar, en cambio, puede verse bandera amarilla en todas sus playas.

En Cádiz capital, donde ya avanzada la tarde se elevó la bandera roja en todas sus playas, también se está viviendo un intenso día debido al fuerte oleaje, lo que ha mantenido muy atentos a los servicios de rescate, que han intervenido al menos en quince ocasiones, siete de ellas en la zona de los Delfines, cinco en Santa María del Mar y tres en la zona del Chato. Según fuentes municipales, los servicios de salvamento y socorrismo están coordinados con Policía Local desde primera hora. En la tarde del martes han trabajado 39 socorristas en todas las playas, 6 embarcaciones y 8 torres de vigilancia, y tres ambulancias. "Están todos avisados de la situación de oleaje y se están dando mensajes de precaución por megafonía desde esta mañana", afirmaban al inicio de la tarde. Si bien, pasadas las 19.30 horas, tanto Policía Local como los servicios de socorrismo han solicitado a los bañistas que salgan del agua "debido al empeoramiento de las corrientes".

También las playas de Barbate están acabando esta jornada con la bandera roja por fuerte oleaje. Así, el Ayuntamiento ha señalado que "debido a la mar de fondo energética y grandes olas, permanecen cerradas al baño todas las playas de nuestro término municipal, ondeando en nuestras playas la bandera roja". Concretamente, en la playa de Los Caños el fuerte oleaje ha alcanzado toda playa, provocando destrozos en las pasarelas y escaleras de madera. En el Palmar también se ha prohibido el baño colocando la bandera roja.

Y en Conil, cuyas playas han amanecido con bandera amarilla, ha fallecido un hombre por ahogamiento en La Fontanilla, aunque se desconoce el motivo de la muerte. Esta persona ha tenido que ser rescatada del mar tras ser localizada bocabajo sin que los sanitarios desplazados pudieran hacer nada por su vida. El aviso fue recibido sobre las 13.00 y aunque se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, los servicios sanitarios del 061 confirmaron su fallecimiento.

Cabe apuntar, además, que las playas de Conil han amanecido con bandera amarilla hasta poco después de este suceso, cuando Protección Civil ha decretado sobre las 14.30 horas la bandera roja en todas las playas de la localidad dado que el estado del agua no está óptimo para el baño debido a las corrientes de resaca.