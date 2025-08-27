El Atlántico se embravece en Cádiz y el Estrecho: oleaje y mar de fondo obligan a extremar la precaución en las playas

Los expertos en meteorología de Andalmet explican que el mar de fondo impacta de lleno en Cádiz.

Tras las apacibles jornadas de playa de días pasados, la calma ha quedado atrás. Desde este martes, 26 de agosto, el litoral gaditano se enfrenta a un fenómeno que ha cambiado por completo el aspecto de sus playas: fuerte oleaje y mar de fondo que mantienen en alerta a municipios como El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, El Palmar, Barbate, Trafalgar, Tarifa y el Estrecho de Gibraltar.

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso especial que se prolongará hasta el jueves, 28 de agosto, recomendando máxima precaución en el baño. El origen de este temporal marítimo estaría en el ciclón postropical Erin, que ha intensificado las corrientes en la costa gaditana.

“¡Mucha precaución! En Tarifa estamos acostumbrados a las grandes mareas de agosto, pero lo de hoy es aún peor, fuerte oleaje y mar de fondo exagerado”, advertía una vecina a través de sus redes sociales.

Las consecuencias no han tardado en sentirse. Los socorristas tuvieron que rescatar a más de 15 personas en playas de Cádiz y El Puerto durante la jornada del martes. En la capital, se izó la bandera roja tras varios rescates en Santa María del Mar, el Chato y Delfines, y la Policía Local desalojó el agua por el empeoramiento del mar. En El Puerto, se contabilizaron seis intervenciones similares en la playa de Las Redes.

En Barbate, la fuerza de las olas causó daños en un chiringuito y en una pasarela de Los Caños de Meca, lo que obligó al Ayuntamiento a cerrar por completo el baño en su litoral. El alcalde, Miguel Molina, recorrió las playas acompañado por ediles de Seguridad y Playas para evaluar los desperfectos y pidió prudencia a vecinos y visitantes: “Es fundamental respetar las indicaciones para evitar cualquier riesgo innecesario”.

Los expertos en meteorología de Andalmet han explicado que el mar de fondo impacta de lleno en Cádiz y deja al margen a Huelva, protegida por la costa portuguesa. Según sus previsiones, las olas seguirán con fuerza este miércoles y parte del jueves, con alturas que alcanzan hasta los cinco metros en zonas del Atlántico.

A ello se suma un coeficiente de mareas elevado en Tarifa: este miércoles alcanza valores de hasta 72, lo que multiplica la intensidad de las corrientes. Para mañana jueves, los registros descenderán a 61, lo que permitirá que la situación marítima tienda a normalizarse por la tarde.

Mientras tanto, muchos municipios costeros han procedido a asegurar equipamientos de playa ante el riesgo de daños, a la espera de que el temporal amaine. Hasta entonces, las banderas rojas seguirán marcando una consigna clara: no bañarse.