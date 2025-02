Los Verdes cargan contra el proyecto turístico de Altanea en Tarifa con los chefs José Andrés y Ángel León

Tarifa/La agrupación local de Los Verdes en Tarifa ha cargado este domingo contra el proyecto de la promotora Altanea y los chefs José Andrés y Ángel León que pretende desarrollar en Bolonia un recinto de turismo sostenible consistente en un glamping de cinco estrellas, una escuela de hostelería y un chiringuito de alta cocina junto a la playa.

La formación -sin representación en el Pleno de la Corporación tarifeña- ha subrayado que los terrenos gozan de un grado de protección que hace inviable la iniciativa, al igual que planteó esta semana el grupo ecologista Agaden.

"Me es imposible pensar, y menos entender, que personas que son capaces de poner en pie iniciativas en pro de la humanidad quieran dañar nuestros derechos con un proyecto que por ley no debería haberse ni mencionado", ha valorado la portavoz del grupo, Rosmarie Hennecke, en referencia a Andrés. La responsable del partido hace un llamamiento a los promotores "a no dejarse llevar por pseudoargumentos" en favor de la iniciativa, que ha calificado como todo un ejemplo de "greenwashing" (apariencia de proyecto respetuoso con el entorno natural).

"Y a la promotora Altanea le recomiendo que si su objetivo es desarrollar un millón de metros de suelos sostenibles y ecológicos hasta 2027, sepa que estos metros de suelo no se encuentran disponibles en Tarifa", ha zanjado la portavoz de Los Verdes. El partido ha recordado que frente a la presión urbanística, Tarifa tiene problemas de abastecimiento de aguas, energía sin resolver.