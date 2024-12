La Junta archiva un nuevo intento de urbanización de Valdevaqueros en Tarifa

Tarifa/La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha notificado a Ecologistas en Acción que ha procedido a dar por finalizada la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Parcial de Ordenación del Sector SUS LI 02 Valdevaqueros, y a declarar concluso el procedimiento, en una zona en la que se había proyectado la construcción de un proyecto urbanístico en una zona situada en los límites del del Parque Natural del Estrecho. Los conservacionistas confían en que este sea el último intento de "urbanizar uno de los parajes naturales más bellos del litoral andaluz", y esperan que el Ayuntamiento de Tarifa y la Junta de Andalucía "procedan a desclasificar y proteger estos suelos y preservarlos para las generaciones futuras, manteniéndose como uno de sus principales atractivos turísticos de este municipio".

La resolución por la que se declara la terminación de este procedimiento viene dada después de que el Ayuntamiento no haya remitido a la Junta de Andalucía el plan definitivo ni el estudio ambiental estratégico, que para Ecologistas en Acción supone "un claro desistimiento que pone fin a este nuevo intento de urbanizar uno de los parajes más bellos y emblemáticos del litoral andaluz".

Los ecologistas recuerdan que el primer intento para urbanizar esta zona data de 2012, cuando el Ayuntamiento aprobó un Plan Parcial que pretendía construir una macrourbanización de 740.000 m2 junto a la playa y cerca de la duna, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, "lo que provocaría un impacto brutal e irreversible en uno de los litorales más valiosos del sur de Europa". Este proyecto fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia ratificada por el Tribunal Supremo (TS), que aceptó el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.

Tras la quiebra de la empresa promotora, estos terrenos fueron embargados y terminaron en propiedad de la Sareb -el denominado banco malo que se hacía cargo de los activos tóxicos de las entidades financieras en crisis-. "Esta entidad pública, en vez de mantener la propiedad pública de estos valiosos terrenos y solicitar su desclasificación y protección, los volvió a vender, dando prioridad a los intereses especulativos de empresas privadas sobre el interés público", recuerda Ecologistas en Acción.

Los nuevos propietarios presentaron en 2020 un nuevo proyecto, denominado Montevaqueros, que reducía la edificabilidad en un 90% respecto a lo previsto y con todas las edificaciones al otro lado de la carretera N-340. Los conservacionistas indican que aunque bajaba la densidad de construcción, el proyecto "mantenía el modelo de desarrollo urbanístico expansivo de Tarifa, en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desfasado, que data de 1990, y que es un fiel ejemplo de la burbuja inmobiliaria que nos llevó a la crisis, con dramáticas consecuencias sociales y ambientales". Esta iniciativa tampoco logró el visto bueno de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y no admitió a trámite la evaluación ambiental estratégica al considerar que "de modo inequívoco" era "manifiestamente inviable por razones ambientales e incompatible con la normativa ambiental". También estimaba que el documento ambiental estratégico presentado "no reúne condiciones de calidad suficientes, por lo que no procede iniciar el trámite de evaluación ambiental estratégica simplificada solicitado".

Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra este nuevo intento de urbanizar Valdevaqueros, advirtiendo de su impacto ambiental y de que incumpliría sendas sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) que han determinado que todos los terrenos de la Red Natura 2000 de la Unión Europea deben protegerse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. La entidad recuerda que este Plan Parcial mantiene como urbanizables suelos del Parque Natural del Estrecho, que forma parte de la Red Natura 2000. "Por todo ello, solicitamos a la Junta de Andalucía que procediera a archivar el expediente de Evaluación Ambiental Estratégica de este Plan Parcial, y se devolviera al Ayuntamiento de Tarifa comunicándole su inviabilidad".

En marzo de 2021, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz recibió una nueva solicitud del Ayuntamiento de Tarifa para el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada para este sector para retomar el proyecto. Tras consultar la documentación presentada, en junio de 2022 determinó que el procedimiento debía seguir por la vía ordinaria. "Incomprensiblemente, la Junta siguió tramitando el expediente, asegurando que no afectaba al Parque Natural del Estrecho ni a la Red Natura 2000, y comunicó al Ayuntamiento que este plan urbanístico debía someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica porque podía tener efectos significativos sobre el medio ambiente", explican los ecologistas.

La Junta requirió al Consistorio que, en el plazo de 15 meses legalmente previsto, aportara la propuesta final del plan, el estudio ambiental estratégico y el resultado de la información pública. La finalización de ese plazo fue advertida al Ayuntamiento el 29 de abril de 2024 con un requerimiento para que aportara la documentación requerida. "Nada de esto ha presentado el Ayuntamiento, a pesar de que se le advirtió el pasado mes de abril de que podría caducar, como así ha sido, por lo que la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha procedido a dar por finalizada la tramitación de este plan urbanístico. El Ayuntamiento parece que ha desistido de seguir tramitando este plan urbanístico inviable y condenado a una nueva anulación por los tribunales", destaca Ecologistas en Acción.