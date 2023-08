Tarifa pondrá coto a las despedidas de soltero con una ordenanza municipal

El Ayuntamiento de Tarifa está decidido a poner coto a las despedidas de soltero, que sobre todo los fines de semana generan molestias a los residentes del casco histórico y a los vecinos de viviendas turísticas. El ruido y malestar ha causado que el nuevo gobierno de Tarifa, formado por PP y Nuevos Aires, haya anunciado por medio del teniente de alcalde delegado de de Turismo, Ignacio Trujillo, que regulará las despedidas de soltero a través de una normativa municipal para atajarlas.

El concejal pretende atajar las despedidas de soltero "de manera legal", ya que generan "algo de desmadre" y "ruido". El concejal reconoce que "en los últimos años ha habido mano ancha con este tema y queremos erradicar estos actos, o por lo menos las formas. No queremos que no venga la gente, puede venir pero dentro de un civismo, de una limpieza y respetando al ciudadano que tiene todo el derecho del mundo al descanso".

Este tipo de grupos suelen usar megáfonos, armar alboroto a altas horas y suelen mostrar síntomas de embriaguez, con todo lo que ello conlleva. Por esta razón, Tarifa quiere que no proliferen demasiado en su territorio y evitar así algunos días en los que se han llegado a ver entre cinco y seis al mismo tiempo.

Policía de paisano en Tarifa para mantener el orden en la calle

Trujillo también apuntó la última medida anunciada por el equipo de gobierno, que consistirá en que la Policía Local patrullará de paisano con el fin de detectar y frenar comportamientos incívicos que se produzcan en las calles de este municipio.

En cuanto a la llamada del subdelegado del Gobierno, José Pacheco, el pasado fin de semana a no ir a Tarifa para que no se colapsaran las carreteras con la coincidencia con la Operación Salida y la OPE, Trujillo aclaró que las playas de Tarifa no están masificadas por el turismo, sino que son sus carreteras de acceso las que encuentran problemas debido en parte a la Operación Paso del Estrecho (OPE) que se está desarrollando este mes y que pasa por el pueblo.

Para mejorar la circulación, el Ayuntamiento también ha solicitado a la Demarcación de Tráfico una serie de mejoras, como el pintado de líneas continuas en algunos cruces para reducir la posibilidad de que se produzcan accidentes.

Trujillo reconoció que durante el fin de semana la ciudad experimenta un incremento de visitantes, algo que puede provocar demoras, por ejemplo, para acceder a una mesa en bares y restaurantes del centro de la ciudad al ser "más pequeño". Así, ha señalado que estas situaciones son las propias de los meses de verano, que es cuando "prácticamente toda España" está de vacaciones.