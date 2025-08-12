El chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen colaboran con el dispositivo del incendio de Tarifa

Caja en mano, con naturalidad y mucho apremio, así está actuando el famoso chef asturiano José Andrés, vinculado al Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz, de la mano de su ONG World Central Kitchen que ayuda en todo tipo de catástrofes y conflictos repartiendo comida. José Andres y WCK se encuentran colaborando con el dispositivo de extinción del incendio proporcionando botellas de agua y bocadillos a los agentes de la Guardia Civil, Policía Local y demás miembros implicados en el abatimiento del fuego de Tarifa.

José Andrés se encontraba en Atlanterra cuando se desató el incendio, en la tarde del lunes. Ya entonces, publicó en sus redes sociales varias actualizaciones sobre el estado del siniestro.

Esta es la segunda jornada en el que el chef está al pie de calle junto al resto de autoridades, colaborando en la medida de lo posible en los esfuerzos para controlar el incendio y ayudando en labores asistenciales básicas: repartiendo víveres.