“El pregón de la Feria es el más importante, es el pregón de La Línea”

Si hay una figura que viene a la mente en La Línea cuando se pronuncia la palabra pregón, esa es la de Andrés Losada. Sus versos han presentado múltiples celebraciones y, ahora, afronta el que quizá es su mayor reto: anunciar la Velada y Fiestas.

–¿Cómo se viven las horas previas a ese gran día?

–Poquito a poco van creciendo los nervios porque ya sabiendo que va quedando poco los nervios van entrando. Sobre todo cuando paso por la Plaza Constitución y la veo tan grande. Pienso “esto lleno de gente tiene que ser un poco impresionante”.

–Aun así, ya tiene experiencia con pregones.

–Cuando el foro digamos es más concreto, ya sea del Rocío cuando da los pregones tanto del camino como de la hermandad o incluso los de semana santa. Bueno, pues de exaltaciones de cualquier Cofradía y estar, digamos al público de la hermandad o incluso el oficial que reúne las cofradías, pero también es un teatro, pues bueno, el foro digamos al que te diriges un poco más concreto, este es bastante más variado. Entonces tanto en edades como gente porque cosas que cuente algunos le van a llevar a la añoranza y a otro, pues a lo mejor aprenderán de ellos, porque a lo mejor no lo han vivido, ni lo han conocido entiende. Yo quiero estar un poco variado y que le llegue a todo público.

–¿Es muy diferente un pregón de feria a uno de Semana Santa?

–Sí, no tiene nada que ver. Cuando me lo ofrecieron no lo dudé porque es un honor para cualquier linense dar el pregón de la feria. Incluso siempre digo que el de la feria es el pregón de La Línea porque es casi el más importante. Cuando me lo dijeron ya me puse a darle vueltas a la cabeza a que quería componer y qué quería hacer en el pregón y es verdad que no tiene nada que ver a escribir un pregón cofrade. Además, creo que debe de llevar su toquecito humorístico, y de frases o palabras típicas de La Línea. Lo que no quiero es caer en el tópico de las cuatro palabras típicas.

–¿Cuál fue su reacción cuando se lo propusieron

–Fue a la salida de la glosa del oficial de la Semana Santa. Al salir de la velada se me acercó Juan Franco con Mercedes Atanet y me dijeron que habían pensado en mí desde hacía tiempo para ser el pregonero y después de verme lo tenían claro. Acepté de inmediato y, aunque todo el mundo me decía que solo me faltaba el de la feria, porque había dado casi todos los de La Línea, cuando te llega el momento no te lo esperas. Estaba nervioso, sorprendido y emocionado. Además, como venían las elecciones municipales, durante un tiempo solo lo supimos mi familia y yo así que guardamos el secreto.

–¿Cómo será el pregón?

–El texto es un recorrido de mi vida y de la vida de la feria. Yo tuve la suerte de hacer frente a la portada de la Feria en la calle Clavel y la portada estaba justo enfrente de mi casa. También tuve la suerte de vivr el cambio cuando salió del huerto a la Ciudad Deportiva y, después, el cambio al actual recinto ferial. También tiene muchísimo más verso que prosa, pero es que una vez que me pongo a versificar, me sale solo. Entonces cuando me sale me obligo y si ya llega un momento que digo y por qué no lo voy a seguir? Creo también que musicalmente es mucho más distraído hablar en verso que en prosa. Espero que sea un poco más ameno.

–¿Qué recuerdos tiene de la Feria? ¿Qué tiene de especial para usted?

–Para mí es casi mi nacimiento. Yo desde chiquitito recuerdo a veces no poder dormir por el ruido de la feria porque lo tenía en mi casa prácticamente desde pequeñito. Soy muy cofrade, pero yo creo que es la festividad fuerte de nuestra ciudad. También tuve una época de joven que bailaba sevillanas y participaba en el concurso de intercasetas, así que la he vivido a tope desde siempre. Ahora ya, desde la madurez, entre mi negocio por el domingo rociero, que soy socio de una caseta y amigos de otras más, pues sigo viviéndola al máximo.

–¿Cuál es su momento favorito de la Feria?

–La cabalgata y el domingo rociero porque creo que define perfectamente el carácter de la ciudad. Desprendidos, solidarios, acogedores y la gente demuestra lo que lleva dentro. La línea echa el resto en esos días. Una cabalgata participativa como la nuestra no la hay en casi ningún sitio y un domingo rociero tan desprendido y que la gente te ofrezca todo lo que tiene tampoco creo que exista en muchos sitios. Creo que son los dos días más importantes de la feria.

–¿Algún mensaje para los linenses?

–Que la vivan como este pueblo siempre demuestra vivirla. Con lo que hemos pasado con la pandemia tenemos de aprender que la vida hay que disfrutarla de otra manera. Que la gente vaya con todo el cariño y con toda la alegría del mundo a vivir la feria y a disfrutarla todos los días.