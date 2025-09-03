La señal de radar de tramo oculta entre ramas en San Roque

A principios de este verano, la Dirección General de Tráfico (DGT) anunció la puesta en marcha de tres nuevos radares de tramo en el Campo de Gibraltar que deben estar precedidos por la señalización a los conductores. Estos radares se hallan en la N-340, entre Tarifa y Facinas, abarcando desde el punto kilométrico 80+650 C hasta el 79+400 D; y los otros dos dispositivos en la A-7: el primero, entre San Roque y Algeciras, que cubre desde el punto 1106+290 C hasta el 1107+540 C y el segundo en el trayecto entre el polígono de Guadarranque y San Roque, desde el 1109+350 D hasta el 1107+340 D.

Este último trayecto, que une las poblaciones de Los Barrios y San Roque viniendo desde Algeciras es uno de los más "discretos" u "ocultos" de la comarca. Cubierto por la sombra que crea el puente a las puertas de la barriada sanroqueña de Taraguilla y por la maleza de la vegetación del entorno, el radar de tramo se convierte en una verdadera trampa para los conductores más despistados o que desconozcan la vía. La misma señal indica que en el tramo controlado por el radar la velocidad máxima se encuentra limitada a 80 kilómetros por hora, aunque no quiere decir necesariamente que el tramo se inicie justo a continuación ni tampoco se hace constar la longitud del tramo monitorizado por el sistema.

Durante el mes de agosto, los radares solo han dado avisos informativos a los infractores de velocidad pero, desde esta semana, emitirán multas a aquellos conductores que no cumplan con la normativa de velocidad. El objetivo de la DGT es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en zonas especialmente transitadas y con alta incidencia de excesos de velocidad. No obstante, entre la poca visibilidad de la señal y la cantidad de tráfico que acoge la vía, la medida apunta a tener solo un efecto recaudatorio, con poco o nulo impacto en la seguridad vial de forma directa.

Pese a las quejas de los ciudadanos en redes sociales, Tráfico no ha modificado -aún- la señal, que además de estar tapada por la la vegetación, no se encuentra colocada de forma perpendicular a la carretera, lo que dificulta aún más su avistamiento.

Así funciona un radar de tramo

A diferencia de los radares fijos (cinemómetros) capaces de medir la velocidad a la que circula un vehículo, bien en aproximación hacia el radar o una vez superado el aparato, los denominados como radares de tramo funcionan a través de un sistema de cámaras interconectadas y con reconocimiento de matrículas integrado. El sistema registra el paso de todos los vehículos y su matrícula en al menos dos puntos del tramo, en su inicio y final, para poder determinar cuánto tiempo tardan los vehículos en recorrer la distancia entre los dos puntos. Con esa información se puede calcular si la velocidad media fue superior o inferior a la determinada por la señalización y, en caso de superación, se activa todo el protocolo para emitir la multa correspondiente.

Ante el repunte de la siniestralidad en las carreteras durante 2024, la Dirección General de Tráfico ha instalado 122 nuevos radares en España (53 fijos y 69 de tramo), que se ubican en un 60% en carreteras convencionales y en un 40% en autopistas y autovías. Con estas cifras, el número de sistemas de control de la velocidad en España superará el millar.

La comarca, en el ojo de mira

El Campo de Gibraltar, por su parte, ha sido recientemente noticia por colarse en el top cuatro de localizaciones con más multas de España. El radar de la autovía A-381 situado en el término municipal de Los Barrios, en el tramo que conecta el Campo de Gibraltar con Jerez de la Frontera, emitió 54.835 denuncias. Otros puntos, como la carretera N-340, kilómetro 70, en Tarifa, registró el año pasado 15.800 denuncias.

A estos se suman dos radares más en la comarca: la N-340 en el kilómetro 84, que atraviesa Algeciras, Tarifa y zonas cercanas, anotó 4.510 denuncias en 2024 frente a las 2.918 de 2023; y la A-7 en el kilómetro 1.108, tramo que pasa por Algeciras, La Línea y San Roque, acumuló 3.758 sanciones frente a las 285 del año pasado.