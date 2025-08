La DGT activa tres nuevos radares de tramo en el Campo de Gibraltar

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha tres nuevos radares de tramo en vías clave del Campo de Gibraltar, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en zonas especialmente transitadas y con alta incidencia de excesos de velocidad.

Uno de los nuevos controles ya opera en la N-340, entre Tarifa y Facinas, abarcando desde el punto kilométrico 80+650 C hasta el 79+400 D. Este radar vigila un tramo conocido por su sinuosidad y cercanía a accesos turísticos. Los otros dos dispositivos han sido instalados en la A-7. El primero, entre San Roque y Algeciras, cubre desde el punto 1106+290 C hasta el 1107+540 C. El segundo se encuentra en el trayecto entre el polígono de Guadarranque y San Roque, desde el 1109+350 D hasta el 1107+340 D.

Estos nuevos radares entran dentro del plan de instalación de 122 nuevos puntos de control en 2025, que ya algunos de ellos han comenzado a funcionar: siete radares fijos y 25 de tramo en once comunidades autónomas, incluida Andalucía, que en 2024 batió récords de multas.

Durante el primer mes, los radares enviarán solo avisos informativos, de este modo, los conductores captados por los nuevos dispositivos recibirán una carta sin sanción. Tras ese periodo, las multas se aplicarán con normalidad.

“La velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente en aquellos con víctimas mortales”, ha señalado Francisco José Ruiz Boada, subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT. "Solo en lo que va de 2024, se han registrado 239 accidentes mortales en los que este factor estuvo presente, según datos a 24 horas recopilados por Tráfico", han trasladado desde DGT.

El Campo de Gibraltar, por su parte, ha sido recientemente noticia por colarse en el top cuatro de localizaciones con más multas de España. El radar de la autovía A-381 situado en el término municipal de Los Barrios, en el tramo que conecta el Campo de Gibraltar con Jerez de la Frontera, emitió 54.835 denuncias. Otros puntos, como la carretera N-340, kilómetro 70, en Tarifa, registró el año pasado 15.800 denuncias.

A estos se suman dos radares más en la comarca de la comarca: la N-340 en el kilómetro 84, que atraviesa Algeciras, Tarifa y zonas cercanas, anotó 4.510 denuncias en 2024 frente a las 2.918 de 2023; y la A-7 en el kilómetro 1.108, tramo que pasa por Algeciras, La Línea y San Roque, acumuló 3.758 sanciones frente a las 285 del año pasado.

Arranca la campaña de control a nivel europeo hasta el 10 de agosto

Desde este lunes 4 y hasta el próximo domingo 10 de agosto, se desarrollará una nueva campaña especial de control de velocidad en todo el país. Esta iniciativa forma parte de una acción coordinada a nivel europeo por la red RoadPol (European Roads Policing Network), por lo que también se llevará a cabo en el resto de países miembros. Tráfico ha subrayado el carácter preventivo de esta campaña, con señalización clara en los tramos donde se intensificará la vigilancia por exceso de velocidad.

Última campaña de control

En abril, la DGT, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías locales de los 159 ayuntamientos participantes que se unieron controlaron un total de 1.609.507 vehículos y se interpusieron 93.881 denuncias.

La tecnología como aliada

Desde el pasado 6 de julio de 2024, todos los vehículos matriculados nuevos deben contar con una serie funciones de seguridad avanzada, las denominadas ADAS, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA).

Este sistema, formado por el navegador del vehículo, muestra el límite de velocidad en la vía por la que se circula, y un sistema de reconocimiento de señales que complementa a la cartografía digital y detecta limitaciones temporales de velocidad. Además, ayuda al conductor a conocer y respetar los límites de velocidad, contribuyendo de este modo a la mejora de la seguridad vial.