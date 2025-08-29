Estas son las carreteras más conflictivas del Campo de Gibraltar en la 'operación retorno' del verano

El Campo de Gibraltar vuelve a situarse en el mapa de los puntos negros del tráfico en la provincia durante la operación especial de tráfico Retorno del verano, que la Dirección General de Tráfico (DGT) activa desde las 15.00 de este viernes hasta la medianoche del domingo 31 de agosto. Se espera un fin de semana de alta intensidad de circulación, con más de 139.000 desplazamientos de largo recorrido por Cádiz en apenas tres días.

La DGT advierte que en la comarca destacan tres carreteras especialmente conflictivas:

A-7 a su paso por Algeciras (puntos kilométricos 1122 a 1117): un tramo donde se prevén retenciones causadas por la densidad del tráfico, la presencia de semáforos y la compleja circulación en los accesos al casco urbano.

un tramo donde se prevén causadas por la densidad del tráfico, la presencia de semáforos y la compleja circulación en los accesos al casco urbano. N-340, entre Tarifa y Algeciras (del km 70,5 al 102): uno de los corredores más saturados del verano, que soporta retenciones constantes por la entrada y salida hacia el litoral y el flujo de viajeros que regresan de sus vacaciones.

uno de los corredores más saturados del verano, que soporta por la entrada y salida hacia el litoral y el flujo de viajeros que regresan de sus vacaciones. CA-820, en Jimena de la Frontera (del km 2 al 29): la carretera permanecerá en corte total debido a desprendimientos, lo que obliga a los conductores a buscar rutas alternativas.

Más presión en las carreteras gaditanas

A la congestión del Campo de Gibraltar se suma la elevada densidad prevista en otras vías como la AP-4, N-IV, A-4, A-48, A-480 y A-491, todas ellas incluidas en el plan especial de la DGT.

El operativo coincide con el retorno escalonado de miles de familias que finalizan sus vacaciones en agosto y con la salida de quienes comienzan las de septiembre. A este flujo se añade el de los vehículos extranjeros en tránsito hacia Portugal y el norte de África, en el marco de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que este año registra un incremento del 5% respecto a 2024.

Drones, helicópteros y controles

El dispositivo contará con más de 27.000 efectivos a nivel nacional, incluidos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, técnicos de los centros de gestión y personal de mantenimiento. En la provincia de Cádiz se desplegarán radares, drones y un helicóptero para reforzar la seguridad en los tramos más complicados.

La DGT recomienda planificar el viaje con antelación, evitar las horas punta —viernes de 18:00 a 22:00, sábado de 10:00 a 15:00 y de 18:00 a 22:00, y domingo de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00— y atender en todo momento las indicaciones de los responsables de tráfico.