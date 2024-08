Ruiz Boix insiste a la APBA en que delimite los usos portuarios para que no afecte a los usuarios de las playas

San Roque/El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha insistido este miércoles que la APBA se olvida de compatibilizar la actividad industrial con el derecho de disfrute de los vecinos de Guadarranque, Campamento y Puente Mayorga de unas playas que demandan distintas actuaciones y donde el Ayuntamiento de San Roque no cuenta con participación, pese a generar más de un tercio de los ingresos y ser el segundo municipio con más kilómetros de litoral.

Ruiz Boix ha señalado que la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) ha hecho dos propuestas: una de modificación del actual plan de utilización de espacios portuarios y otra de limitación de espacios y usos portuarios. Ha recordado el primer edil que el Pleno ha manifestado en varias ocasiones que quiere participar, dentro del consejo de administración, de las decisiones que les afecta a San Roque, argumentando que es el municipio que genera más de la tercera parte de los ingresos de la APBA, principalmente a través del pantalán de Refinería y a través de las actividades portuarias que se desarrollan en la plataforma de Crinavis en Campamento.

Ruiz Boix ha apuntado que ha presentado alegaciones que van siempre en la misma línea de defensa de los intereses de los vecinos de San Roque, de los usuarios de las playas que muchos dicen que está contaminada y que para miles de personas, es la mejor. Recuerda que el sector industrial, después de más de 50 años en el municipio, ha sabido compartir y convivir con los vecinos.

Por tanto, y a través de esas alegaciones le pide "a los promotores industriales, ya sea el Grupo Cepsa u otros, y también al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, que esa delimitación de espacio y usos portuarios no impida en ningún momento el uso de nuestras playas por parte de los vecinos de Puente Mayorga, Campamento o Guadarranque”. Ruiz Boix ha reclamado que no se impida el tránsito peatonal "entre estos pueblos, siempre hermanados y unidos, que no quieren más carteles que nos prohíban el tránsito peatonal de vecinos en espacios que son libres".

El regidor sanroqueño ha recordado la necesidad de que la APBA aporte arena, en las láminas que hoy en día están cortas, tanto en la playa de Guadarranque, fuera de la época estival, y en Puente Mayorga, y que sea lo más parecida a la original donde las captaciones lo permitan con los informes favorables correspondientes. En resumidas cuentas, considera que "la actividad Puerto-Ciudad se olvida de San Roque".

“Llevamos tiempo detrás de una nueva actuación de la APBA en Campamento que nos permita mejorar el acceso a las playas que hoy no cumple con la normativa para personas con discapacidad. Venimos reclamando aGerardo Landaluce la finalización del tramo de paseo marítimo desde Callejón del Moro hacia la zona de Crinavis, de Punta Mala, de eliminación de las barreras arquitectónicas de un cuerpo de escaleras que cuentan con una pendiente elevada que hace inviable el uso de esas playas para bañistas y personas con discapacidad”, ha expresado.

Ruiz Boix ha insistido en que no se puede ver al municipio únicamente como la concentración de inversiones industriales que traigan beneficios para otras poblaciones distintas a las de San Roque y que atente contra los usuarios y vecinos. “Aquí deben compatibilizar inversión portuaria e industrial con el uso de bañistas y vecinos. Si compartimos y si convivimos, cooperaremos. Eso es lo que quiero que quede claro y que haya actuaciones de inversión de Puerto-Ciudad en el municipio de San Roque y que la carencia principal hoy es el paseo marítimo de Punta Mala, y la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso a las playas”, ha concluido.