Indorama producirá PET con un 30% de materia reciclada tras invertir casi 17 millones en su nueva unidad en San Roque

Indorama Ventures producirá en sus instalaciones de San Roque tereftalato de polietileno (PET) con un 30% de material reciclado gracias a su nueva unidad de reciclaje de PET, para la cual la empresa ha invertido 16,7 millones de euros.

Con la nueva planta, Indorama ofrecerá directamente en su cartera un PET que cumple con los requisitos de la normativa europea, de forma que los compradores no tengan que incorporar el 30% exigido de material reciclado a sus productos finales. "Esta nueva unidad nos va a permitir suministrar a los clientes con un producto que necesitan", ha destacado Luis Carreira, director de Indorama Guadarranque.

España es el principal mercado del PET que produce Indorama Ventures en Guadarranque, aunque también tiene presencia en el resto de Europa, siendo esta la única planta de la compañía en el continente que produce este elemento indispensable en la fabricación de productos como los envases y las botellas. Además, Carreira ha puntualizado que el nuevo proceso de producción supondrá un ahorro indirecto de las emisiones contaminantes al incorporar a la cadena de producción materia prima reutilizada.

La inversión de 16,7 millones de euros realizada por Indorama ha contado con un incentivo por parte de la Junta de Andalucía. A través de la Agencia Andaluza de la Energía, el gobierno regional concedió un incentivo de 3,45 millones destinado a la mejora de la eficiencia energética en el tratamiento y recuperación de aguas durante el proceso productivo. Para el funcionamiento de la instalación, la empresa ha recolocado a trabajadores de otros puntos, aprovechando su experiencia.

Visita del consejero de Industria, Jorge Paradela, a la nueva unidad de reciclaje de Indorama, en San Roque / E. S.

"Indorama es la compañía líder a nivel mundial en la fabricación de gránulos de PET y su única fábrica en Europa de este material está en San Roque", ha reivindicado Jorge Paradela, consejero de Industria. Además de realizar una visita a las instalaciones, ha mantenido una reunión con el comité de dirección de la planta de Indorama Ventures en la que han participado, por vía telemática, responsables europeos de la empresa. "La industria química en el Campo de Gibraltar tiene un peso importante y es una industria tremendamente relevante para Andalucía", ha manifestado Paradela en su intervención ante los medios.

La construcción de la nueva unidad de reciclaje de PET comenzó en 2022. Pese a la inauguración oficial celebrada este martes con la presencia del consejero de Industria, aún no ha comenzado su producción, ya que, de acuerdo con Carreira, están en proceso las últimas tareas antes de la puesta en marcha.

Luis Carreira, director de Indorama San Roque, junto al consejero de Industria, Jorge Paradela (derecha) / Vanessa Pérez

Mercado español y europeo

La planta de Indorama Ventures en San Roque, ubicada en el polígono de Guadarranque, cuenta con tres unidades para producir ácido tereftálico purificado (PTA), ácido isoftálico purificado (PIA) y una unidad de tereftalato de polietileno (PET). Las dos primeras fueron puestas en marcha a partir de 1976 como la antigua Interquisa, del grupo Cepsa, que posteriormente pasó a denominarse Cepsa Química Guadarranque. La de PET se inauguró en 1996 y fue puesta en marcha por Eastman Chemical.

La unidad de PET de Eastman fue adquirida por La Seda de Barcelona en 2007 por unos 50 millones de euros y pasó a denominarse Artenius San Roque. Pero cayó en inactividad en 2008. El grupo Cepsa Química la adquirió en 2011 por 32 millones de euros y conservó a toda la plantilla. Tras reactivarla, la actual Moeve logró entonces unir bajo un mismo recinto industrial los tres productos plásticos (PTA, PIA y PET) de la llamada cadena del poliéster. El grupo Cepsa mantuvo la planta bajo su titularidad hasta el 1 de abril de 2016, cuando efectuó la venta a Indorama.