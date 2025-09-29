Indorama Ventures inaugura este martes una nueva planta de reciclaje tras los incendios sufridos en 2019 y 2023

La planta química de Indorama Ventures en el polígono de Guadarranque, en San Roque, inaugura este martes una nueva planta de reciclado con la presencia del consejero de Industria, Jorge Paradela, y de la delegada territorial del ramo, la linense Inmaculada Olivero. Estas instalaciones sufrieron dos importantes accidentes en forma de incendios, en los años 2019 y 2023.

El 26 de junio de 2019, una impactante columna de humo surgió de la instalación y generó una profunda alarma en la población de la comarca. Aquel día, 1.000 toneladas de ácido tereftálico purificado (PTA) y ácido isoftálico purificado (PIA), dos de los productos elaborados por Indorama, repartidas en sacas salieron ardiendo. La empresa indicó días después que se sospechaba que un cortocircuito estuvo detrás de lo sucedido. Cuatro personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de salud por inhalación de humo

Vista del incendio en la planta de Indorama en San Roque en 2019 / Erasmo Fenoy

El segundo incidente tuvo lugar durante la mañana del día de Año Nuevo de 2023. Entonces, fue un depósito de aceite térmico de un horno alimentado por gas natural el que comenzó a arder, causando nuevamente una columna de humo, aunque de menor tamaño que la de cuatro años antes. Aun así, requirió de la intervención rápida de los efectivos de emergencia para controlar las llamas.

La planta de Indorama

La planta cuenta con tres unidades para producir ácido tereftálico purificado (PTA), ácido isoftálico purificado (PIA) y una unidad de tereftalato de polietileno (PET). Son todas materias primas con las que se elaboran productos plásticos de consumo masivo. Las dos primeras fueron puestas en marcha a partir de 1976 como la antigua Interquisa, del grupo Cepsa, que posteriormente pasó a denominarse Cepsa Química Guadarranque. La de PET se inauguró en 1996 y fue puesta en marcha por Eastman Chemical.

La planta de PET de Eastman fue adquirida por La Seda de Barcelona en 2007 por unos 50 millones de euros y pasó a denominarse Artenius San Roque. Pero cayó en inactividad en 2008. El grupo Cepsa Química la adquirió en 2011 por 32 millones de euros y conservó a toda la plantilla. Tras reactivarla, la actual Moeve logró entonces unir bajo un mismo recinto industrial los tres productos plásticos (PTA, PIA y PET) de la llamada cadena del poliéster.

El grupo Cepsa mantuvo la planta bajo su titularidad hasta el 1 de abril de 2016. Meses antes acordó su venta a Indorama por una cantidad que no fue difundida en su momento. Cepsa se salía así del negocio del poliester y quedó con su refinería (actual parque energético de San Roque) y la planta química de Puente Mayorga (la antigua Petresa).