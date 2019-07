Indorama apunta a un cortocircuito como posible origen del fuego en su almacén

La compañía industrial Indorama apunta a un cortocircuito como el posible detonante del grave incendio que arrasó el almacén de la factoría de Guadarranque, en San Roque, el pasado 25 de junio.

La industria ha explicado en un comunicado que la Guardia Civil, las compañías de seguros y otras empresas externas están investigando las causas del incidente desde el pasado jueves (4 de junio). "Los primeros indicios apuntan a que fue un accidente fortuito, probablemente un cortocircuito. No obstante, la investigación sigue su curso y, una vez que finalice, se llevarán a cabo las acciones correctoras necesarias y se podrá trasladar una información definitiva", ha subrayado la compañía este sábado.

Las primeras explicaciones de Indorama así como los agradecimientos al dispositivo que participó en las labores de extinción llegan once días después del incendio. Indorama solo remitió dos breves comunicados el mismo día del siniestro.

Las llamas no afectaron a ninguna otra instalación aparte del almacén en el que se originó el incendio, donde se calcinaron unas 1.000 toneladas de PIA y PTA (dos tipos de plástico). La producción "pudo continuar con normalidad al día siguiente".

La compañía del sector petroquímico insiste en su comunicado en transmitir "un mensaje de tranquilidad a la población". Según Indorama, los productos afectados están catalogados legalmente como no peligrosos. "Los datos de inmisiones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía referidos a las estaciones del Campo de Gibraltar -que son públicos- no detectaron ningún valor anómalo, ni durante ni después del incidente", explica la firma.

Que no se detectaran valores anómalos no quiere decir que no existieran. Las condiciones atmosféricas de aquella jornada permitieron que el penacho de humo se elevara y no impactara directamente sobre las zonas urbanas y, por tanto, tampoco en las estaciones de medición, según explicó a Europa Sur el investigador principal de la unidad asociada CSIC-UHU Contaminación Atmosférica, Jesús de la Rosa.

Indorama agradece en su comunicado "a todas las instituciones locales y al personal de la fábrica que han colaborado en las labores de extinción del incendio que el pasado 25 de junio se produjo en un almacén de su planta de la localidad de San Roque, el primero de estas características ocurrido en estas instalaciones en sus 43 años de actividad".

La empresa se ha referido de manera especial a todos los efectivos implicados en la extinción del incendio, desde el servicio de Emergencias 112 y los Bomberos hasta la Junta de Andalucía, que activó el Plan de Emergencias Exterior. "Gracias a la prontitud de su respuesta el incendio fue rápidamente extinguido sin causar daños personales más allá de afecciones leves por inhalación de humos en el lugar del incidente. Asimismo, la empresa ha valorado el trabajo de los medios de comunicación por mantener informada a la población en todo momento", ha subrayado la firma.

Luis Carlos Rodrigo Mata, director de la fábrica de Indorama Ventures Química, ha valorado la capacidad de respuesta de las instituciones y la compañía. "Durante los últimos días se ha puesto de relieve la capacidad de respuesta de las instituciones y de la empresa en lo que se refiere a la seguridad de la población, de los trabajadores y la protección del medio ambiente", ha subrayado.

El director de la fábrica ha afirmado que “Indorama Ventures Química continuará reforzando su compromiso con el desarrollo del Campo de Gibraltar y realizando inversiones en seguridad, medio ambiente y en las propias instalaciones de fabricación”.

“Queremos trasladar a la población nuestras disculpas por los inconvenientes ocasionados a raíz del incidente”, ha concluiddo el director de la factoría.