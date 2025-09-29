La ETSI de Algeciras acogerá un congreso sobre energías renovables e hidrógeno verde en la transición energética

La calle de entrada de la Politécnica, con la plaza a la izquierda y la cafetería y la terraza al fondo.

Algeciras se convertirá en octubre en un punto de encuentro para investigadores, centros de investigación, empresas y expertos en energías renovables, hidrógeno y transición energética, para gracias al congreso RH2EDIN, organizado por la Universidad de Cádiz junto a la Fundación Campus Tecnológico (FCTA).

La cita tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras (ETSIA), donde se analizarán los últimos avances, retos y oportunidades en el camino hacia la desfosilización del tejido industrial y portuario, con gran protagonismo del hidrógeno verde.

El I Congreso RH₂Enovables para la Desfosilización Industrial, RH2EDIN 2025, girará en torno a seis ejes: avances en energía solar y eólica; renovables emergentes; Producción de hidrógeno Renovable; Valles y corredores de hidrógeno; Avances en almacenamiento de hidrógeno; y tecnologías Power-to-X.

La vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras, María de la Luz Martín Rodríguez, ha querido destacar que “este congreso es una decidida apuesta por el reto de la transición energética, la mayor oportunidad para que el sector industrial sea más sostenible”, a lo que ha añadido que “descarbonizar la industria no es un coste, es la clave para asegurar competitividad y sostenibilidad”. En ese sentido, según la vicerrectora “RH2EDIN 2025 va a ser el punto de encuentro de investigadores, alianzas y un laboratorio de ideas donde la aportación de todos es fundamental para esa transición energética”.

El programa, que se desarrollará de manera simultánea en diferentes espacios de la ETSIA, sede del congreso, está compuesto por tres conferencias plenarias a cargo de expertos de reconocido prestigio, varias sesiones de comunicaciones científicas y una cena de gala que se celebrará el primer día al concluir la sesión de tarde.

La primera de las conferencias plenarias será la inaugural, a cargo de Vicente Cortés, cofundador y presidente de Honor de INERCO, bajo el título La industria europea en la encrucijada: transición energética y competitividad. Los otros dos conferenciantes plenarios serán Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, y Francisca Segura, catedrática de la Universidad de Huelva e investigadora en el Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad.

El plazo para presentar comunicaciones por parte de investigadores, profesionales o empresas, así como para aquellos asistentes que quieran acudir como público, se mantendrá abierto durante los próximos días. En la web rh2edincongreso.com podrán encontrar la información completa del evento.