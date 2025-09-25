La Universidad de Cádiz inaugura en la Politécnica de Algeciras el curso académico 2025/26

La Universidad de Cádiz ha alzado el telón de la apertura oficial del curso académico 2025/2026 en el acto celebrado este jueves en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras. El rector de la Universidad, Casimiro Mantell, ha presidido una ceremonia que ha contado con representación de la comunidad académica, autoridades militares y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, representantes de los sectores sociales y empresariales de la comarca y miembros de las corporaciones municipales del Campo de Gibraltar.

La lección inaugural del curso ha corrido a cargo de la doctora Inmaculada Santiago Fernández, con la lección La Química: filia o fobia. Además, durante el acto se ha presentado la memoria del pasado curso académico y se ha hecho entrega de los premios extraordinarios de Grado, Máster y Doctorado.

La Junta de Andalucía ha estado representado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que ha destacado la existencia en Andalucía de un sistema universitario "mucho más competitivo" tras tres años de reformas profundas "en los que se ha caminado siempre de la mano de las universidades".

El consejero ha apuntado que en el presupuesto de las universidades para 2025 hay una partida de nivelación de la cual se va a beneficiar la Universidad de Cádiz, que "estaba en una situación de crecimiento que no se correspondía con sus necesidades". Gómez ha realzado el aumento en un 25,5% respecto a 2018 de la financiación que la Consejería de Universidad aporta a la UCA, con 30,7 millones más. "Se trata de un incremento presupuestario que viene a reforzar, entre otras, las políticas de consolidación y promoción del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico de gestión y de administración y servicios (PTGAS)".

Relacionado Fotos del acto de apertura en Algeciras del curso en la Universidad de Cádiz

El consejero ha precisado que en el caso de la UCA la convocatoria de 2024 de complementos autonómicos ha beneficiado a 1.110 PDI y ha destacado que es "la primera vez en la historia" en la que se desarrolla la carrera horizontal de este personal, unas 10.800 personas, aproximadamente, en las universidades públicas andaluzas.

José Carlos Gómez ha asegurado que su departamento afronta el último año de legislatura "en las mejores condiciones", tras llevar a cabo "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en los últimos 30 años", que culminará con la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía, pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento. La norma "incluye por primera vez aspectos relacionados con la vivienda y las residencias", ha subrayado.

El consejero se ha referido también al refuerzo de la I+D+I que se está llevando a cabo desde su departamento, que entre este mes de septiembre y el próximo enero movilizará más de 90 millones de euros para favorecer la investigación en Andalucía. Además, se ha referido a los 59 millones destinados a acelerar la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos, que se engloban dentro de la iniciativa InnovAndalucía.

Gómez ha resaltado que Andalucía es la comunidad autónoma que más plazas públicas de nuevo ingreso de grado, máster y doctorado ofrece para el presente curso al estudiantado universitario en el conjunto del país, con un total de 78.773, casi el 18% de la oferta pública disponible a nivel nacional.