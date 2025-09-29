Salvar comida en el Campo de Gibraltar: dónde usar Too Good To Go para frenar el desperdicio

Cada año se desperdician millones de toneladas de alimentos en el mundo. Frente a esta realidad, la aplicación Too good to go se ha convertido en una herramienta clave para dar una segunda oportunidad a la comida que no se vende, pero que sigue siendo perfectamente apta para el consumo. La app conecta a consumidores con negocios que ofrecen "packs sorpresas" a un precio reducido, evitando así que esos productos terminen en el cubo de la basura.

En el Campo de Gibraltar, el movimiento crece con la participación de pequeños comercios, restaurantes y cadenas de gran distribución. A través de la aplicación, vecinos y visitantes pueden contribuir a reducir el desperdicio alimentario y, al mismo tiempo, acceder a propuestas gastronómicas variadas.

En Tarifa, la Esquinita Alimentación 24h (calle Turriano Gracil) se suma a la iniciativa, ofreciendo sus productos diarios.

En Algeciras, la oferta se diversifica con locales como La Repera (calle Rafael de Muro), Gourmet M. Moya (calle Alfonso XI) o Campea Pizzas (calle Fray Tomás del Valle).

El municipio de Los Barrios se incorpora con la Panadería Hermanos Espinosa (Calle Soledad), donde el pan y la repostería encuentran un nuevo destino.

En San Roque, la propuesta se amplía con el Restaurante Cruz Blanca (Avenida del Ejército), D’Alicia Café (Autovía del Mediterráneo, Pueblo Nuevo) y el Green Village Organic Market (Avenida de la Marina, Sotogrande).

La Línea cuenta también con varios puntos de recogida: la Cafetería Serunion (calle Gabriel Miró), Los Pollos Asador (calle Genal) y el Restaurante Hong Kong (avenida de España).

A estos negocios se suman establecimientos de cadenas que refuerzan la cobertura de la app en la comarca: Carrefour, Supeco, el cine Yelmo, las gasolineras Moeve y varios hoteles, son algunos de ellos.

La expansión de Too good to go en el Campo de Gibraltar es una señal de que el compromiso con la sostenibilidad y la reducción del desperdicio alimentario empieza a calar en todos los niveles, desde el comercio de barrio hasta las grandes superficies.