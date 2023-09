Ruiz Boix denuncia “amiguismo” en el reparto del remanente de la Diputación

El alcalde de San Roque y ex presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, denuncia "amiguismo" en el reparto del remanente de tesorería de la Diputación de Cádiz aprobado el pasado miércoles, 20 de septiembre, y valorado en 31,5 millones de euros.

El primer edil sanroqueño acusa a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez (PP), de tener el mismo trato hacia San Roque que Juanma Moreno y alega que este reparto "perjudica de forma intencionada a 34 municipios de la provincia", ya que sostiene que se ha realizado "sin convocatoria pública ni bases en las que se fijen los criterios seguidos en su realización".

El ex presidente de la Diputación culpa a Martínez de perjudicar "de forma intencionada las solicitudes existentes en el registro de entrada de la Diputación Provincial" y de haber obviado una solicitud del Ayuntamiento de San Roque para la financiación para el nuevo pabellón de Guadiaro por un importe de 1,5 millones de euros.

Ruiz Boix resalta que las ciudades con gobiernos del Partido Popular y La Línea 100x100 han sido los más beneficiados, con más de 10 millones de euros para La Línea, más de 8 millones para Algeciras, 6 millones para Jerez y 7 millones para el Puerto de Santa María.

El regidor sanroqueño avanza que presentará alegaciones y confirma que si la Diputación no da marcha atrás, llevarán el asunto a los tribunales. "Tampoco se ha cumplido -según Ruiz Boix- con la competencia principal de la Diputación Provincial, consistente en el apoyo a los municipios de menos de 20.000 habitantes", indica Ruiz Boix , que explica que de los once beneficiados, tan solo no superan esa población los de Trebujena, Jimena y Setenil, y considera que estos tres han obtenido "cuantías testimoniales" en este reparto.

Estas demandas se suman a la del socialista Adrián Vaca, alcalde de Castellar, que ha criticado la exclusión de su municipio en el reparto del remanente de la Diputación y por incumplir la vocación de asistencia a localidades menores de 20.000 habitantes.

"Se han olvidado de los otros 27 pueblos de la Sierra de Cádiz, La Janda y el Campo de Gibraltar que no llegan a esa cifra de habitantes", remarca. Ruiz Boix se ha comprometido a velar porque todos los gaditanos tengan los mismos derechos que los residentes en los municipios a los que "quiere favorecer el Gobierno del PP y La Línea 100x100".