La Línea invertirá el remanente de la Diputación en el mercado, el proyecto Ciudad Amable y los complejos deportivos

El Ayuntamiento de La Línea invertirá el reparto del remanente de la Diputación de Cádiz en el mercado de la Concepción, el proyecto Ciudad Amable (en el entorno de la plaza de toros) y los complejos deportivos planificados tanto en la avenida Punto Ribot y como al sur del actual estadio de fútbol.

El Pleno de la Diputación de Cádiz aprobó el pasado día 20 de septiembre la inversión de 31,5 millones del remanente de tesorería en subvenciones nominativas para proyectos e inversiones en municipios de la provincia, que se une otras dos modificaciones de presupuestarias, sumando 33,7 millones movilizados.

De estas inversiones, el alcalde, Juan Franco, ha desgranado este viernes en una rueda de prensa el total que percibirá la ciudad y el monto que se sumará a lo ya invertido por el Consistorio, Junta de Andalucía y Unión Europea. El mercado de la Concepción recibirá 1,2 millones de euros, que se añaden a los 5 millones de euros que entre el Consistorio y la Unión Europea han depositado para la regeneración del edificio y el fomento de la actividad comercial del centro.

Para el proyecto de Ciudad Amable se invertirán 700.000 euros, que se suman a los 1,2 millones de euros invertidos por la Unión Europea a través de la Junta.

Para los equipamientos deportivos -un nuevo polideportivo que se ubicará en la Avenida Punto Ribot y un complejo deportivo con pistas de atletismo con 400 metros de cuerda y una galería de tiro olímpico en los terrenos de la antigua piscina- se invertirán un total de 3,3 millones de euros.

El regidor linense ha explicado que estas inversiones -que suman 11,4 millones de euros- son fruto de los acuerdos en la Diputación y la Mancomunidad. Juan Franco asegura que es un inicio de solución "al déficit de inversión histórico" de la ciudad y espera anunciar próximamente más inversiones para actuar en dos ejes fundamentales: el empleo y la vivienda pública.

Javier Vidal, concejal que formó parte de la comisión negociadora para formalizar pactos de gobierno en Mancomunidad y Diputación, ha resaltado la importancia de la representación en las entidades supramunicipales para cumplir con el programa que se ha propuesto La Línea y seguir trayendo inversiones desde la Diputación y la Junta.

A las intenciones del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, de tomar acciones legales contra el reparto del remanente de Diputación, Franco ha preferido no hacer comentarios. "Yo creo que está todo informado favorablemente. Podríamos mirar presupuestos anteriores, a ver qué nos encontramos, lo mismo nos llevamos una sorpresa pero no entro, yo no hablo euskera (en referencia a las palabras en euskera pronunciadas por el sanroqueño en el pleno de Diputación).