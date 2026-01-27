El total esclarecimiento de los hechos

Una semana después del accidente ferroviario que ha conmocionado a España se sabe lo suficiente de las causas que lo motivaron como para empezar a sacar conclusiones y a señalar posibles responsabilidades técnicas y políticas. A pesar de que el ministro de Transporte, Óscar Puente, insistió durante los primeros días en que el accidente era “extrañísimo” y de origen inextricable, la mera inspección de los técnicos y de la Guardia Civil en el lugar de los hechos ha situado el origen del siniestro en una rotura de la vía que hizo descarrilar a los últimos coches del tren de Iryo y que la gravedad se multiplicó por el hecho fortuito de que en ese momento avanzara por el carril contrario el tren de Renfe que se dirigía a Huelva. Consta también que el Ministerio de Transporte, por desconocimiento en un primer momento o en un absurdo intento de ocultación, dio como un hecho cierto que la vía en la que ocurrió la tragedia se había renovado totalmente en 2025 y ahora sabemos que en ese lugar había parte de material de reciente instalación, pero que convivía con raíles instalados en 1989, cuando se construyó la infraestructura para que entrara en servicio en 1992. Esta cuestión, junto con otras relativas a la política de inversión y mantenimiento el corredor ferroviario de Andalucía o las quejas y denuncia de los maquinistas configuran un panorama que, como es lógico, inquieta e indigna a los usuarios del servicio. Conviene, sin embargo, no mezclar unos asuntos con otros. La gravedad del accidente exige una investigación precisa hasta el último detalle sobre sus causas para determinar qué fue lo que falló y depurar todas las responsabilidades. A partir de ahí será pertinente abrir un debate público sobre la conservación de la infraestructura ferroviaria en España y, en especial, la que conecta Andalucía con Madrid y si ha habido una relajación de las inversiones en comparación con otros corredores. Las víctimas de Adamuz y sus familiares merecen que la política no contamine el total esclarecimiento de los hechos.