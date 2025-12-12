Europa, la inmigración y Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido sus dardos contra Europa porque el continente sigue siendo el bastión de los derechos humanos y de la libertad. Los valores europeos, que han permitido ocho décadas de progreso económico y social, son los que no encajan en el nuevo mundo que está diseñando el inquilino de la Casa Blanca y que, con los matices que se quieren introducir, es muy parecido al que persiguen los grandes oligarcas mundiales como Vladimir Putin y Xi Jinping. A Trump le estorba Europa y ello supone, en la práctica, que el vínculo transatlántico que aseguraba el orden surgido de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría está roto y sin posibilidades de que sea reconstruido en los mismos o parecidos términos. Europa está más sola que nunca y tiene la obligación de reafirmarse en los valores que le han dado identidad. Es la forma de seguir siendo una voz influyente en un mundo azotado por múltiples tensiones y amenazas. Ello es perfectamente compatible con dar respuesta a los grandes retos que tiene planteados y con seguir en un proceso de integración que debe ser su objetivo fundamental. El de la inmigración es uno de sus mayores desafíos. En los últimos años se ha convertido en un debate clave que ha condicionado las elecciones en muchos países miembros de la UE y que está en el origen del auge de la extrema derecha en algunos de ellos. El acuerdo de los ministros del Interior de los 27 que endurece las políticas migratorias y abre la puerta a la creación de centros de deportación fuera del territorio comunitario debe ser entendido como una respuesta a una situación que parece haber desbordado a muchos gobiernos. Pero Europa se equivocará si en esta cuestión tan controvertida se deja arrastrar por discursos maximalistas y olvida los valores que la han dotado de la identidad y del proyecto social que tanto molestan a Donald Trump.