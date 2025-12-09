Blindaje contra la peste porcina

La aparición en Cataluña de un brote de peste porcina africana ha desatado la lógica alarma en un sector de una importancia clave en la ganadería española y que tiene en Andalucía características especiales derivadas tanto de su peso económico como del hecho de que el porcino andaluz es una enseña de calidad reconocida en los principales mercados mundiales. Aunque el foco queda lejos, el riesgo es evidente, lo que ha llevado a la Junta a activar un refuerzo extraordinario para impedir la llegada de una enfermedad que llevaba tres décadas ausente del país. Para entender la trascendencia de esta actividad en Andalucía hay que tener en cuenta que la región tiene censadas unas diez mil explotaciones de porcino, con especial incidencia en la provincia de Málaga, y exporta por valor de unos 300 millones de euros al año. Aunque la peste porcina africana no tiene efectos sobre la salud humana, su impacto económico puede ser enorme: la aparición de un solo foco obliga al cierre inmediato de las exportaciones, a restricciones de movimientos y al sacrificio de todos los animales en las explotaciones afectadas. La situación obliga, por tanto, a una actuación firme y decidida de las autoridades y que se extremen todas las medidas de prevención en las comunidades autónomas que no están afectadas de forma directa. Ello es todavía más necesario si se tiene en cuenta que existen fundadas sospechas de que el virus que ha provocado la infección ha podido salir de un centro de investigación de sanidad animal de Barcelona. Por ahora, los ejemplares en los que se ha confirmado la enfermedad son jabalíes que han aparecido muertos en una zona muy determinada. La proliferación masiva de esta especie, que se ha hecho evidente incluso en zonas urbanas, aconsejaría la puesta en marcha de medidas tendentes a controlar su población. Es el momento de actuar para evitar que la aparición de la peste porcina suponga la ruina de un sector que la consideraba erradicada en el país desde 1994.