Extremadura como espejo nacional

Las elecciones que se van a celebrar dentro de dos domingos en Extremadura abren en España un ciclo en el que se van a medir parámetros esenciales para el futuro democrático del país. Por eso los comicios extremeños tienen una carga de atención nacional sin precedentes y que va mucho más allá de los asuntos propios de esa comunidad autónoma. Después de Extremadura vendrán otras consultas a la ciudadanía hasta concluir, en 2027 si no se produce un nada descartable adelanto, con unas elecciones generales que están llamadas a ser una de las trascendentales de las últimas décadas. En ese ciclo las elecciones andaluzas de la próxima primavera tienen puesto un foco especial tanto por la importancia en términos sociales y políticos de la región como por el duelo de liderazgos que en ellas se va a producir. Extremadura va a servir para tener una primera medición de los tres vectores que en estos momentos condicionan la política española y sus perspectivas de futuro. En primer lugar, la solidez del proyecto político del PP; en segundo, cuál es el verdadero grado de penetración de Vox en la población española y sobre todo en las capas más jóvenes y, en tercero, hasta dónde ha llegado el daño que han causado a las históricas siglas del PSOE los siete años de Pedro Sánchez en la Moncloa y los casos de presunta corrupción que acosan al Gobierno. No puede extrañar, por tanto, la atención nacional que suscita la campaña que estos días se desarrolla en Extremadura ni que los líderes de los principales partidos se la hayan tomado como cosa propia. Si los pronósticos de las encuestas aciertan, los resultados pondrán a prueba el singular modelo de relaciones que mantienen el PP y Vox y su posible traslación al Gobierno central cuando se produzcan las generales. Extremadura va a actuar, pues, como un espejo del que los partidos van a sacar una imagen capaz de dibujar la política nacional en el corto y en el medio plazo.