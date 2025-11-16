Paco Guerrero
De vida
Lennon dijo eso de que "la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes" y daba en el clavo a la experiencia de existir. Un servidor, después de un recorrido tras 60 zarpazos, lo corrobora letra a letra. En ese túnel en el que nos vemos inmersos con luz y oscuridad a partes desiguales, con ese boleto con el que nacemos, con el premio de vivir, unos mejor que otros, pero al fin y al cabo todos en ese mismo bombo llamado Tierra. Ahora podría ponerme triste y decir que me basta con seguir mis pasos, pero en realidad y por derecho, prefiero ser estación y tren, mi mal o mi bien, según quién baraje las cartas, sin un pelo de tonto y contando canas frente a los espejos reales e imaginarios de los sueños de mi razón, con el acuse de recibo a mis cartas al futuro, pero siguiendo aquí en el arte de pervivir el presente, añorando el pasado en días de lluvia y buen vino, que circula por las carreteras secundarias de mis recuerdos. Empezaba estas líneas con John y las termino con Lord Byron: "... y así el corazón, por roto que esté, seguirá viviendo".
