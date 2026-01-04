De sabios.

Las noticias vuelan por el frío que corta, el viento que silba, la lluvia que empapa las calles y los parques. Entre los más pequeños se dice, se comenta que Sus Majestades están muy cerca, incluso hay algunos que afirman haberlos visto por nuestros barrios, playas y campos. Cuando atardece y se van vislumbrando las primeras estrellas, los niños no mienten, los ojos llenos del color de la ilusión así lo describen. La mágica noche se va acercando, se palpa, se percibe en ese sutil olor a incienso que tras sus pasos van dejando. Una cosa tengo clara, todos los niños del mundo tienen derecho a jugar y a que sus cartas llenen las alforjas de los camellos reales. Creo que no hay mejor regalo que ver la sonrisa de todos ellos en el amanecer del día 6 desenvolviendo sus regalos. Por cierto, no olvidar dejar fruta, dulces y agua para Sus Majestades, sus pajes y animales. Por supuesto, no perdáis nunca vuestras ilusiones porque ellas formarán las raíces del futuro. Como dejó dicho el poeta: "Ilusiona a un adulto y se convertirá en niño de nuevo, ilusiona a un niño y moverá el mundo".