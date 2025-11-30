Diafragma 2.8
Paco Guerrero
De ruinas
Ayer paseando me senté en un banco con mi cámara y pensé que hay muchas clases de ruinas: la del paso del tiempo sobre los edificios, la económica, la moral, la política, las personales, etc. En estos tiempos con tanta información a nuestro alrededor, somos cada vez más conscientes de todas ellas y lo que su significado implica, tanto visual y estético en nuestras calles y ciudades, como visible en las instituciones que nos ofrecen servicios a cambio de impuestos. De las de arriba de la pirámide estatal que nos gobierna, sin distinción de direcciones ideológicas, sea cual sea en estos momentos, hace falta mucha chapa y pintura, no solo en exteriores, más bien sanear hasta llegar al estado saludable y empezar hacia fuera para terminar con una buena y perfecta apariencia en su totalidad. Eso sería lo que todo ciudadano de a pie desearía, como presente para él y como futuro para sus hijos. Una utopía en esta sociedad idealizada. Como dejó escrito Cayo Lucio: "Sabrás que están dando un golpe de estado, cuando los corruptos ataquen a los jueces que les persiguen".
También te puede interesar
Diafragma 2.8
Paco Guerrero
De ruinas
La esquina
José Aguilar
¿Perderá Juanma la mayoría?
Ad Hoc
Manuel Sánchez Ledesma
Un soberano ejemplar
Las dos orillas
Sin líneas rojas