Ayer paseando me senté en un banco con mi cámara y pensé que hay muchas clases de ruinas: la del paso del tiempo sobre los edificios, la económica, la moral, la política, las personales, etc. En estos tiempos con tanta información a nuestro alrededor, somos cada vez más conscientes de todas ellas y lo que su significado implica, tanto visual y estético en nuestras calles y ciudades, como visible en las instituciones que nos ofrecen servicios a cambio de impuestos. De las de arriba de la pirámide estatal que nos gobierna, sin distinción de direcciones ideológicas, sea cual sea en estos momentos, hace falta mucha chapa y pintura, no solo en exteriores, más bien sanear hasta llegar al estado saludable y empezar hacia fuera para terminar con una buena y perfecta apariencia en su totalidad. Eso sería lo que todo ciudadano de a pie desearía, como presente para él y como futuro para sus hijos. Una utopía en esta sociedad idealizada. Como dejó escrito Cayo Lucio: "Sabrás que están dando un golpe de estado, cuando los corruptos ataquen a los jueces que les persiguen".