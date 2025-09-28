Mucho antes de que se la conociera como Isla de las Palomas, la ínsula frente a Tarifa tuvo otras denominaciones, como Isla Juno, Juniona o de Tarifa. Son muchos los grupos de personas que la visitan, en expediciones que organiza la Oficina de Turismo y su Centro de Interpretación. Todo un descubrimiento: atravesar la verja de entrada es adentrarse en una cápsula del tiempo. Un camino que podría ser mucho más interesante, viendo a izquierda y derecha de la vereda marcada, antiguas instalaciones militares, una serie de hipogeos o tumbas fenicias/púnicas excavadas en la roca (no visibles desde la senda), baterías y un polvorín subterráneo, pulido en la piedra para la defensa de Tarifa contra los franceses. De todo esto último nada es visitable, sólo se puede ver el Faro y sus instalaciones. Por eso la sensación generalizada al terminar es de decepción. Un lugar de un enorme potencial turístico histórico que se pierde como agua entre los dedos de la mano.