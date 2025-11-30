Otro genocidio

Los asesinatos masivos de cristianos a manos de milicias yihadistas en Nigeria son ya tan habituales que para la mayoría de los sistemas de información han dejado de ser noticia. Desde 2009, más de 50.000 cristianos nigerianos han sido ejecutados por grupos como Boko Haram e ISWAP (Estado Islámico del África Occidental). Cerca de 17.000 iglesias fueron destruidas. Miles de cristianos, retenidos o desplazados. Según la organización evangélica Puertas Abiertas, encargada de elaborar anualmente la Lista Mundial de la Persecución, el pasado año, 3.100 de los 4.476 cristianos asesinados en todo el mundo por su fe se hallaban en Nigeria. De igual forma, 2.830 de los 3.775 secuestrados (LMP 2025).

Son datos realmente rotundos. Sin embargo, como ya ocurriera con la invasión por parte de Azerbaiyán de las zonas habitadas por cristianos armenios en 2023, la mayor parte de los poderes políticos y de los medios de comunicación eluden denominar genocidio al evidente exterminio de los cristianos nigerianos. Es el caso de los gobiernos islámicos (el de Nigeria lo es) y del poderoso canal Al Jazeera. Pero no sólo de éste. La gubernamental RTVE, por ejemplo, acogía recientemente la tesis del Gobierno nigeriano, para el que tantos años de matanzas, incluso con víctimas musulmanas, se debían a enfrentamientos derivados del “cambio climático”, a “disputas por la tierra” y a hechos violentos del “bandolerismo”. También la propia Iglesia Católica, acaso por precaución, se detiene en la frontera de la “masacre”.

¿Por qué el doble rasero? ¿Por qué no reconocer que las muertes de Nigeria y Gaza encajan ambas en el concepto de genocidio del Convenio de la ONU de 1948? En el universo islámico la razón es clara. Aceptar un genocidio en Nigeria implica una grave quiebra en su narrativa: para ellos, la violencia islámica es siempre una reacción y nunca una agresión. Entiendo peor la ceguera voluntaria –y suicida– del progresismo occidental, tan odiador de lo cristiano y comprensivo con lo islamista.

Hace poco, el Estado Islámico (Isis, Daesh), ante la amenaza de Trump de intervenir en el país, se ha enorgullecido de que tales crímenes se encuadren en la defensa del Islam. Una verdadera confesión de parte que me reafirma en mi sólido rechazo de esta diferenciación tan tendenciosa como mendaz.