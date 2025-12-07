De facilidades

Se acercan las fiestas navideñas y, con ellas, el formato enlatado de los grandes comercios. Pienso —y es solo una apreciación mía— que están intentando hacernos unos blandengues. Creo que nuestra generación era mucho más dura: hoy las maletas llevan ruedas, el jamón te lo cortan, la I.A. se implanta con más fuerza, ya no tienes que ir a alquilar una película porque la tienes desde tu sofá con las plataformas digitales, la comida de cualquier tipo te la llevan a casa… La vida se está haciendo cada día más fácil y eso, según algunos, es genial, pero no lo es para nada. Sigo apreciando el trabajo duro y lo que beneficia en todos los aspectos. Deberíamos abrir más los ojos a esta sociedad actual, anestesiada por las redes sociales y sus mundos de Yupi, por aparentar lo que no tienen, cayendo en esa espiral superficial de bienestar y confort. Y es que aún recuerdo el día que aprendí a volar sin alas. Crecí, pero algo no cambió: la magia sigue estando donde siempre estuvo, aquí, en nuestro interior lleno de libertad, y eso es lo que nos hace sentir vivos. De Eurovisión hablaré otro día.