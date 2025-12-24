Demetrio Madrid y Aznar

No paran de salir a la palestra casos (algunos, de cerrarse como el de Errejón, judicialmente hablando) en los que la bragueta masculina, de una u otra forma no esté presente. Sin justificar en absoluto comportamientos indecorosos, o sea guarros de hombres guarros, parece que sigue siendo actual aquello de que la jodienda no tiene enmienda.

Y por lo que se ve, en muchos supuestos la corruptela de la bragueta acompaña a la de la cartera. Los hombres que meten mano, también meten la mano. Sea a nivel nacional como mundial. Jeffrey Epstein (muerto de aquella manera) y Trump (o Bill Clinton con su becaria) son claros ejemplos de guarrerías machistas. Pero hay más. De Berlusconi, felizmente fallecido ¿para qué hablar?

Sin embargo, la presunción de inocencia debe presidir cualquier consideración final sobre comportamientos inapropiados mientras no recaiga sentencia firme al respecto. No incluyo a Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, porque ya fue condenado por sus agresiones sexuales a Nevenka. Pero ahora la lista es cada vez más larga en todo el espectro político. A los presuntos –siempre presuntos mientras no haya sentencia firme- Salazar (P) o Landaluce (J.I.) se unen otros de sus respectivas formaciones políticas. Y todos tienen patrones comunes: además de negar los hechos que la canallesca y/o Alvise les atribuyen, son o han sido alcaldes de sus respectivas localidades. Sería bueno saber con nombres y apellidos cuál es la garganta profunda que nutre al de SALF de esa información que descarga en Telegram y de la que luego los medios de comunicación se hacen eco. Y que los adversarios políticos (Alvise aparte) utilizan para sus particularísimos fines partidistas. Hay quien escupe para arriba. A lo mejor es un ángel caído, en desgracia ya, que busca venganza (un plato que se sirve frío). Nadie olvide que Aznar fue presidente de Castilla León tras hacer caer a Demetrio Madrid en 1986 por el caso de la textil Pekus, declarado inocente en 1989 por el Tribunal Supremo y antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla León. Ahora se entiende aquello de “el que tenga que hacer que haga”. Él ya hizo lo que tenía que hacer para llegar a presidir aquella autonomía. Luego vino lo de “váyase señor González”.