El pasado mes de mayo, Isabel Pardo de Vera asistió como invitada en el Propeller Club de Algeciras con la ponencia Campo de Gibraltar, campo de sueños. Aunque tres horas no dan para mucho, almuerzo incluido, fue suficiente para formarse una opinión.

No pasó desapercibida. Ni cuando empezó en ADIF, ni como presidenta de la entidad. Tampoco como secretaria de Estado del Mitma y, por supuesto, ahora que está de “año sabático”, menos todavía. Pero si hay algo que destacar de Pardo de Vera, es su actitud de mirar siempre hacia adelante y a la cara, de frente, que inspira confianza. El pensamiento japonés Maemuki que coincide con su carácter.

Aquí solemos perder el tiempo en darle vueltas a los problemas olvidando que las cosas son más simples, somos nosotros los que las complicamos en exceso.

En una entrevista de Roger Senserrich, año 2021, decía Pardo de Vera: “Esto no es un tema político de partidos, de verdad, a los políticos hay que explicarle las cosas. A mí, el peor consejo que me dio un político y que no se olvida en la vida fue 'Nunca digas que no a tu jefe. Nunca le lleves la contraria a tu jefe. Y para no meterte en fregados y sobrevivir lo mejor es no hacer nada, ante la duda quédate quieta'".

Esta claro que no siguió el consejo, no se ha convertido en una “yes woman/man” que no solo encontramos en la administración, también en la empresa privada.

Entiendo que puede ser una persona “incómoda” para muchos porque se ha caracterizado por decir las cosas por su nombre. Y eso no suele gustar a los políticos, salvo excepciones.

Continuaba en la entrevista: “Nunca llevar la contraria es exactamente el criterio contrario de mi estilo. Yo erraré, me equivocaré, e intentaré que cuando me equivoque otra vez me equivoque un poquito mejor. Pero no me digan que no haga nada. Creo que todavía falta mucho de esto, pero también estamos avanzando en la voluntad de escuchar. No acabo de entender que las infraestructuras sean un elemento de confrontación”.

Cierto que hay políticos buenos, otros regulares, pero el problema es que anteponen las necesidades del partido a la de la ciudadanía. Es decir, no se preguntan para qué están, como dice Pardo de Vera. “En política se está para algo y si para lo que se está es para sobrevivir y para conseguir estar ahí, tener poder no vale. El poder es bueno para transformar en función de tus valores”. Ella es todo lo contrario, es una técnica y por tanto es una “política avanzada” que conjuga el conocimiento técnico con el humanismo.

Lo malo es que a veces ese humanismo no se alinea con el poder, no en su caso, pero en ocasiones es utilizado políticamente y el “poder de las infraestructuras” se convierte en “las infraestructuras del poder”. Y así me temo que el buque va a la deriva al imponerse la política de hacer sangre.

Como decimos los marinos, “no hay vientos favorables para un barco sin rumbo”. Las buenas intenciones no pueden quedarse en eso, tienen que materializarse. De lo contrario, puede que flotemos, pero ¿hacia dónde? No perdamos de vista que los medios definen los fines.

Permíteme que te tutee Isabel. Te decía el otro día que habíamos perdido a una gran profesional, una persona que, con tu gestión, con aciertos y errores, has aportado sentido común y pasión en los escasos dos años que has estado como secretaria de Estado, ¡gracias por ello!

Termino dejando una pregunta en el aire pero que posiblemente más de uno se ha hecho. ¿A quién nombraría -fuera del ámbito político- ministro o ministra de Transportes? Para mí no hay duda.

Si crees en lo imposible, lo increíble puede hacerse realidad.