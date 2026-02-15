Carros de los dioses

Amediados de los años sesenta, Davos era un modesto pueblo turístico de los Alpes suizos que aún estaba lejos de alcanzar la relevancia que obtendría con la celebración anual del Foro Económico Mundial desde 1971. Allí en el Rosenhügel Hotel, mientras trabajaba como empleado, Erich von Däniken un joven suizo interesado en la arqueología escribió el libro Chariots of the Gods (Recuerdos del futuro) en el que afirmaba que los mayas y los antiguos egipcios habían sido visitados por astronautas alienígenas que los instruyeron en la tecnología avanzada y los procedimientos técnicos que les permitieron construir pirámides monumentales.

Von Däniken argumentaba además que las líneas de Nazca en Perú eran en realidad pistas de aterrizaje para naves espaciales y el sarcófago de Palenque en México representaba a un astronauta en su nave espacial. Al mismo tiempo que su libro se convertía en un auténtico best seller, fue detenido por fraude y falsificación. Condenado a tres años, permaneció uno en prisión, donde aprovechó para escribir su segundo libro: Dioses del espacio exterior. Con ambos ganó una fortuna que le permitió dedicarse a su pasión por lo paranormal y a viajar por el mundo para desentrañar supuestos misterios arqueológicos.

A lo largo de su vida publicó más de 40 libros de los que se vendieron 60 millones de copias en 32 idiomas. A pesar de ser criticado por la comunidad científica y arqueológica, que refutó sus ideas calificándolas de pseudociencia, sus controvertidos postulados obtuvieron un gran seguimiento y originaron un sinfín de discípulos. Von Däniken se ocupaba de todos aquellos fenómenos para los que la arqueología no tenía una explicación científica. Recurriendo a la comparación entre culturas y textos diversos, como la Biblia cristiana o el Mahabharata indio, justificaba la existencia de seres míticos y celestiales que instruyeron a la humanidad. Los libros y películas de von Däniken influyeron en una ola de documentales arqueológicos (canal Historia da cabida aún a muchos de sus prosélitos con los relatos de Alienígenas ancestrales) y en películas como: Stargate, Prometheus, Indiana Jones y la calavera de cristal o series como Expediente X. Su éxito se apoyaba tanto en su osadía de profano como en la enciclopédica ignorancia de sus lectores.