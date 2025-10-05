De barras.

La Real Academia de nuestra antigua lengua de Cervantes, la segunda más hablada en el mundo después del chino mandarín, los define de la siguiente manera: "Local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie, ante el mostrador". En esta piel de toro donde vivimos hay uno cada 175 habitantes, lo que nos convierte en el país con mayor número de establecimientos de esta índole en el globo terráqueo, ahí es nada. En ellos, cuántas vivencias, romances, amistades, negocios, desencuentros, anécdotas y confidencias se han vivido. Se han escrito guiones y libros, cuántas grandes ideas se forjaron sobre esas maderas, donde se mezclaban y mezclan bohemios, artistas y personas anónimas entre historias corrientes, buscando quimeras imposibles. Ya lo cantaban los Gabinete Caligari: "No hay como el calor del amor en un bar". Como me decía un buen amigo en la barra de TPOP: "Bienaventurados los que copian porque ellos heredarán nuestros defectos". Salud.